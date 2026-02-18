Le MJCF appelle les jeunes à participer au 20e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants

« Pour la paix et la solidarité, nous luttons contre l'impérialisme et la guerre ! » Sous ce slogan international, l'organisation de jeunesse communiste lance aujourd'hui le Comité national de préparation du 20e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants (FMJE) et un appel en direction des jeunes de France. Cette nouvelle édition du FMJE s'annonce comme un rendez-vous historique pour la jeunesse mondiale et le mouvement anti-impérialiste.

Près de 80 ans après sa création dans le sillage de la victoire sur le fascisme, le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants s’apprête à vivre sa 20e édition en 2026, fin juillet. Cet événement historique se veut un rendez-vous incontournable pour des milliers de jeunes issus de tous les continents qui refusent la guerre, l’injustice et l’exploitation. Ensemble, ils entendent brandir le drapeau de la paix et de la solidarité pour écrire une nouvelle page de l’histoire mondiale fondée sur la fraternité.

Dans un monde marqué par la remise en cause de la souveraineté des peuples, ce festival prend une portée singulière. Plus que jamais, l’impérialisme privilégie les profits au détriment de la paix, entraînant pillage des ressources et austérité au service de la guerre. Face à la crise d’hégémonie des États-Unis d’Amérique, l’escalade des conflits et des ingérences banalise le recours à la force au mépris du droit international. En France, ce climat alimente une précarité croissante pour la jeunesse. Tandis que les budgets militaires explosent, l’accès à l’éducation, à la culture et à un emploi digne est chaque jour menacé par des politiques de sélection sociale, de précarisation du travail et de bas salaires. Face à la montée des forces réactionnaires, les jeunes de France doivent s’organiser et lutter pour défendre un avenir de justice sociale et d’égalité.

Le Festival mondial sera un espace de débat et de fraternité pour unir les combats et partager des expériences de luttes et d’émancipation à travers le monde. Sa localisation à Caracas sera un symbole fort de mobilisation contre l’impérialisme. En affirmant leur solidarité avec les peuples qui résistent à l’impérialisme, comme en Palestine, au Venezuela ou à Cuba, les étudiants et jeunes travailleurs rejoindront ce mouvement pour construire un ordre international fondé sur la coopération et le progrès plutôt que sur la guerre et la prédation. Dans le cadre de la préparation de la délégation française, le MJCF entend lever des fonds pour soutenir l’initiative, mener une campagne anti-impérialiste de solidarité avec Cuba et le Venezuela auprès des jeunes, mais également développer le dialogue intergénérationnel autour de l’histoire des festivals mondiaux de la jeunesse.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1074 du 18 février 2026.