La mobilisation pour gagner des avancées doit s’amplifier !

Dès la nomination du Premier ministre, les communistes ont consacré toute leur énergie à arracher des victoires pour les Français. Nous avons participé avec le Parti socialiste et les écologistes aux discussions avec le gouvernement dans cet unique objectif.

Si ces discussions n’ont pas permis d’obtenir des avancées à la hauteur des attentes du pays, la pression exercée par nos forces, les revendications des forces syndicales et les exigences des salariés, de nos concitoyens, ont conduit le Premier ministre à préciser par écrit, deux jours seulement après sa déclaration de politique générale, un certain nombre d’engagements. Il faut en prendre acte.

Pour autant, le compte n’y est pas.

C’est pourquoi, dans les jours et semaines qui viennent, nous continuerons à nous engager pour obtenir l’abrogation de la réforme des retraites, des hausses des salaires et des pensions, l’égalité professionnelle femmes-hommes, une baisse importante du coût de l’énergie, un plan pour l’emploi et l’industrie face aux plans de licenciements en cours, des avancées pour nos services publics, nos collectivités et un plan d’urgence pour les Outre-Mer. Nous poursuivrons donc les discussions avec le gouvernement dans le cadre du budget de la nation comme celui de la Sécurité sociale. S‘il ne veut pas subir le vote d’une motion de censure sur ces budgets, le gouvernement doit s’engager à ne pas utiliser de 49-3. Il doit en être de même sur tout nouveau projet de réforme des retraites soumis au Parlement.

Le PCF a formulé de nombreuses propositions en ce sens en précisant les moyens financiers et démocratiques de les mettre en œuvre.

J’appelle les forces de gauche à ne pas attendre les prochaines échéances électorales et à agir ensemble aux côtés des salariés, de toutes celles et ceux qui luttent, pour combattre la politique d’austérité de ce gouvernement et arracher des victoires sociales, écologiques et démocratiques.

Paris, le 16 janvier 2025

Fabien Roussel,

Secrétaire national du PCF