Montres à thème, une exclusivité

Le Doubs est le berceau de l’horlogerie française. Cette industrie séculaire, du pays horloger à Besançon, capitale de la mesure du temps, aura connu ses balbutiements avec ses paysans-horlogers devant leur fenêtre en hiver et son apogée avec ses grandes usines de montres (Kelton, Timex, …) et leurs nombreux sous-traitants.

Dans les années 70, le secteur horloger entre en dépression avec l’arrivée des montres à piles et la concurrence de l’Extrême Orient. Les luttes qui suivirent ces fermetures d’usines parmi lesquelles la grande marche Lip du 29 septembre 1973 qui réunit plus de 100 000 manifestants, aura un retentissement national voire international.

Après ce phénomène de mondialisation effrénée, l’industrie horlogère retrouve depuis deux décennies un nouveau dynamisme avec des implantations nouvelles ou des développements pour la réparation et la fabrication de montres de luxe.

A noter qu’en 2020, l’UNESCO a inscrit les « savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

S’appuyant sur ce savoir-faire (du petit-précis), la Fédération du Doubs du Parti Communiste est fière de présenter, depuis plus de 30 ans ses propres « montres à thème » qu’elle propose en avant-première sur la Fête de l’Humanité (jusqu’en 2023, la Fédération présentait également des montres classiques confiées par des fabricants horlogers du Haut-Doubs).

Chaque année, les militants choisissent le thème de la montre en lien avec l’actualité, les combats politiques ou les commémorations de l’année. Un graphiste professionnel et/ou militant réalise le visuel du cadran, porteur du message. Puis le visuel est confié à un horloger de Morteau, qui assure la fabrication de la série de montres. Parmi les précédents thèmes, on retrouve des hommes illustres : Karl Marx, Victor Hugo, Aragon, et Guy Moquet… et des commémorations telles l’abolition de l’esclavage, la libération des camps, les 150 ans de la Commune de Paris, …

En 2024, les thèmes retenus étaient : La Paix pour l’Humanité (malheureusement toujours et de plus en plus d’actualité), l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon, les 120 ans du journal L’Humanité.

Pour 2025, deux nouveaux modèles sont proposés : pour une Sécurité sociale et solidaire, face aux menaces permanentes qui pèsent sur cet héritage du CNR et La lutte donne des Elles, en référence à la défense des droits des femmes.

La valeur de ces montres tient à leur qualité de fabrication, à la force du message mais aussi à leur caractère exclusif, chacune étant fabriquée en un nombre limité d’exemplaires.

Vous trouverez les huit derniers modèles de montres sur le stand du Doubs à la Fête de l’Humanité 2025, avenue Pierre Bourdieu où les communistes du Doubs sont toujours fiers de présenter cette vitrine de leur économie locale et internationale reconnue.

Marianne Vautheny

Trésorière de la FD du Doubs du PCF

Vente en ligne sur le site Internet de la FD du Doubs www.pcf-doubs.fr (Tél. : 06.03.71.46.33 / [email protected])

Article publié dans CommunisteS, numéro 1045 du 11 juin 2025.