« Mourir au travail ou mourir sur le front : c’est ce qu’Emmanuel Macron propose à la jeunesse »

Je voulais vous dire deux mots sur la jeunesse, sur notre génération qui se projette de moins en moins dans l’avenir du pays, qui ne croit tout simplement plus que demain pourra être mieux qu’hier.

En même temps, dans quel pays vivons-nous ? Chaque mois, trois jeunes en France meurent au travail. Voilà la réalité du capitalisme aujourd’hui.

Le 11 novembre on commémorait nos morts, en disant “Plus jamais ça !”, et le 18 novembre, le chef d’état-major des armées prévenait les maires : il faut être prêt à voir nos enfants mourir.

Voilà la réalité de l’impérialisme aujourd’hui. Mourir au travail ou mourir sur le front. C’est ça qu’Emmanuel Macron propose à la jeunesse. Eh bien c’est une honte !

Encore dans les débats sur le budget, la copie du gouvernement propose de baisser les salaires des apprentis. Ça commence avec 385 €. Vous avez bien entendu, si ce budget passe, demain de jeunes apprentis seront payés 385 €. Mais qui peut vivre comme ça ?

Chez les Jeunes Communistes, on revendique la création d’un million d’emplois pour redresser la France et sortir la jeunesse de la précarité.

Un million d’emplois, ça veut dire de la création de richesse pour le pays, des cotisations pour la Sécu.

Un million d’emplois, ça veut dire qu’on relève nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos tribunaux.

Un million d’emplois, ça veut dire réindustrialiser la France, ce petit pays qui ne produit plus grand chose et qui importe tout.

Un million d’emplois, ça veut dire entamer enfin la révolution écologique, nécessaire pour continuer de vivre dans notre pays.

Planifions la création d’emplois, décidons-le démocratiquement. Ce n’est pas aux grands patrons de décider des créations ou suppressions d’emplois.

Oui, créons des emplois avant toute chose, car avant de répartir la richesse il faut la créer.

Allons convaincre les jeunes, les employés, les ouvriers, les fonctionnaires, parlons d’industrie, de service public. Faisons vivre nos propositions partout dans le pays, allons convaincre. Certes, ils ont des milliards, mais nous, nous sommes des millions !

L’avenir de ce pays, c’est nous !

Assan Lakehoul

secrétaire général du MJCF

*Intervention d’Assan Lakehoul au meeting de Fabien Roussel dimanche 23 novembre à Marseille.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1064 du 26 novembre 2025.