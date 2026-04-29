Muguet – Le billet de Gérard Streiff

L’autre jour, à l’émission « Les grandes gueules », le petit provocateur zemmouriste Antoine Diers est parti dans une grosse colère. Contre les fauteurs de guerre ? La hausse des carburants ? Les profits de Total ? La fermeture de Poissy ? Que nenni. Le personnage s’en est pris, violemment, aux militants communistes qui proposent le muguet le Premier Mai ! C’est un scandale, dit-il, une honte ! Faudrait m’interdire tout ça ! Révulsé qu’il est le bonhomme par cette pratique citoyenne si simple, cette façon conviviale de faire de la politique. Faut reconnaître que dans le camp de Diers, ils ont vite fait de remplir les caisses de leurs partis, à coups de pots de vin, de dessous de table, de danse du ventre devant les milliardaires, de main tendue au Medef. Sans parler de voyage à Karachi ou des poches de Khadafi.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1084 du 29 avril 2026.