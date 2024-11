À l’initiative du Collectif français « Libérons Mumia » et des éditions Le Temps des Cerises, plus d’une centaine d’artistes peintres et de créateurs d’images – professionnels et amateurs du monde entier – ont réalisé des œuvres en soutien au journaliste afro-américain Mumia Abu-Jamal emprisonné depuis 42 ans pour un meurtre qu’il n’a pas commis.

Ce livre préfacé par Angela Davis, la célèbre militante des Black Panthers connue pour son engagement en faveur des droits civiques et humains, a fait évènement à l’occasion de sa visite lors de la dernière Fête de l’Humanité.

Créé en 1995, le Collectif français « Libérons Mumia » rassemble une centaine d’organisations et de collectivités publiques : associations de défense des droits humains, syndicats, partis politiques, collectifs locaux et régionaux, collectivités territoriales qui ont fait de Mumia Abu-Jamal un citoyen d’honneur. Son objectif est d’obtenir un nouveau procès permettant au journaliste afro-américain de défendre son innocence et de recouvrer la liberté.

Pour soutenir le combat pour la libération de Mumia Abu-Jamal, le siège du PCF accueillera l’exposition d’une cinquantaine des œuvres qui constituent le livre Mumia, la plume et le poing du 30 octobre au 16 novembre.

Dates d’ouverture de l’exposition :

Du 30 octobre au 16 novembre, du mardi au vendredi, de 12 h à 19 h

Ouvertures exceptionnelles :

les samedi 9 & 16 novembre, de 12 h à 19 h.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1017 du 6 novembre 2024