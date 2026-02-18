Naufrage – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 18 février 2026

À St-Moritz (Suisse), il y a un lac, gelé l’hiver et sur lequel les nababs du monde entier adorent se pavaner, une fois l’an, dans une course sur glace, intitulée The Ice St-Moritz. Ces crésus paradent dans leurs petites autos, genre Talbot-Lago 1937, dans des Porsche historiques, des Maserati de légende, sous le regard attendris de nanties en vison blanc. On est ici au « Top of the world », dit l’office de tourisme. « Profitons de la nature, dit l’organisateur, dans quelques années le lac ne sera peut-être plus aussi gelé. » Ce serait en effet bien dommage de voir naufrager tous ces fous du volant. Encore que…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1074 du 18 février 2026.

