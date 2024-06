Ne laissons pas tomber la République !

Les trois semaines qui nous séparent du premier tour des élections anticipées peuvent nous mener au pire. Dans un mois, le Rassemblement national peut diriger notre pays.

À travers son score aux élections européennes, l’extrême droite montre la puissance de son implantation en France, et ce dans la durée. En se présentant comme défenseur des travailleuses et des travailleurs, le Rassemblement national a su capter une partie de la colère immense du pays contre Macron et les dégâts provoqués par le capitalisme. La jeunesse n’est pas épargnée par ce mouvement. Le RN est majoritaire chez les 18-34 ans.

La lutte contre le RN doit être notre priorité dans les semaines à venir. Pour cela, il faut s’atteler à démonter méthodiquement son programme pour en dévoiler l’imposture sociale. Le RN est le meilleur allié du patronat, nous ne cesserons jamais de le répéter.

Le Rassemblement national représente aussi un danger pour la République et ses fondamentaux. Son projet d’une société autoritaire s’oppose à une liberté émancipatrice. Avec la préférence nationale, le RN se fait ennemi de l’égalité et de la fraternité. Avec son obsession contre nos concitoyens musulmans, il s’attaque durement à la laïcité.

Pour autant, empêcher le RN d’accéder au pouvoir ne passera pas par un simple “barrage”. Emmanuel Macron est disqualifié pour incarner une alternative à l’extrême droite. Il est son marchepied.

Il y a urgence à construire l’unité de notre camp social en partant du vécu des travailleuses et des travailleurs et en formulant des revendications concrètes pour conquérir la dignité au travail. Face à l’imposture sociale du RN, opposons un programme de conquêtes sociales immédiates aux travailleuses, aux travailleurs, à la jeunesse.

Le MJCF soutient toutes les démarches politiques et syndicales unitaires actuelles qui visent à opposer un front progressiste uni au Rassemblement national.

Face à l’extrême droite, l’unité et le rassemblement le plus large possible sont notre meilleure arme.

Article publié dans CommunisteS, n°1000, 12 juin 2024.