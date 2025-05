Non à l’annexion de Gaza ! La France doit urgemment reconnaître la Palestine

Le gouvernement israélien a annoncé sa volonté d’annexer la bande de Gaza, territoire palestinien, et d’en déplacer les habitants.

C’est une nouvelle grave escalade dans le bafouement du droit international.

Israël avait déjà annexé et colonisé la bande de Gaza de 1967 à 2005, avant de s’en retirer et de démanteler les colonies. À partir de 2007, un blocus est imposé à l’enclave palestinienne, créant des conditions économiques invivables, auxquelles s’ajoutent de fréquentes destructions d’infrastructures civiles.

Depuis un an et demi, les bombardements incessants, l’entrave à l’aide humanitaire, la famine et le blocus autour de la bande de Gaza ont fait plus de 50 000 morts palestiniens, dont une majorité de civils. L’ONU dénonce une crise humanitaire et une politique délibérément cruelle, contraire aux principes humanitaires fondamentaux.

La France, par la voix de Jean-Noël Barrot, condamne le plan d’annexion de la bande de Gaza et admet une infraction avec le droit international.

Au-delà des déclarations, il est urgent pour la France de passer aux actes concrets, en reconnaissant l’État palestinien et ses territoires tels que définis depuis bien longtemps par les Nations unies. C’est de toute évidence un levier important pour faire arrêter l’occupation et les crimes de guerre.

La bande de Gaza fait nécessairement partie de l’avenir du peuple palestinien, le Conseil de sécurité doit le faire respecter.

Le Mouvement jeunes communistes de France est pleinement engagé pour faire grandir la mobilisation et la pression populaires sur le Président de la République, afin qu’il reconnaisse l’État palestinien sans conditions dans les prochaines semaines.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1040 du 7 mai 2025.