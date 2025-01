Non au marchandage de la honte Trump-Netanyahou, non à l’épuration ethnique du peuple palestinien !

A peine investi, Donald Trump a déclaré vouloir « faire le ménage là-dedans » en parlant des 1,5 million de Palestiniens de Gaza et appelé à leur « déplacement temporaire ou à long terme » en Egypte ou en Jordanie.

Ces propos honteux encouragent la politique d’épuration ethnique menée par le gouvernement d’extrême droite israélien contre le peuple palestinien et piétinent les principes les plus élémentaires du droit international.

Les crimes terroristes commis par les islamistes du Hamas ne justifient en rien de tels propos.

La population de Gaza, déjà victime des bombardements et des massacres de masse commis par l'armée israélienne, et dont une grande partie a été déplacée à plusieurs reprises depuis octobre 2023, se voit ainsi menacée de nouvelles horreurs qui évoquent pour elle la Nakba de 1948.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien qui exige la réalisation des légitimes droits nationaux, de même qu’avec le peuple israélien. Par milliers, les Israéliens exigent chaque semaine l’application des accords de cessez-le-feu et la libération des otages.

Les manoeuvres entre la Maison Blanche et le gouvernement israélien sont une menace pour l’ensemble de la région.

Les accords de cessez-le-feu à Gaza et au Liban doivent être pleinement appliqués. L’aide humanitaire doit être apportée sans délai aux populations et les organismes humanitaires internationaux, à commencer par l’UNRWA, doivent pouvoir exercer leurs mission à Gaza. Les négociations en cours doivent être une première étape vers une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

La France doit y contribuer en reconnaissant immédiatement l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Elle doit agir pour la fin de l’occupation et de la colonisation, la protection du peuple palestinien, la libération de tous les otages israéliens et prisonniers politiques palestiniens.

L’avenir de la bande de Gaza et de son administration relèvent de l’OLP, seule et unique représentante du peuple palestinien.

Paris, le 27 janvier 2024

Parti communiste français.