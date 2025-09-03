« Parce que nos locaux sont plus qu’un lieu de réunion… »

C’est par ces mots que la fédération de Meurthe-et-Moselle a battu le rappel pour inviter à l’inauguration de ses nouveaux locaux, qui furent jadis ceux d’une banque bien connue : « On a commencé à prendre le pouvoir sur l’argent ! »

Installés depuis plusieurs mois, l’année écoulée a été si intense en activités qu’elle ne nous a pas laissé le temps de nous conformer à ce rituel inaugural. Nous nous sommes donc saisi de la pré-rentrée scolaire pour, au-delà du rituel, faire de ce moment une préparation à la bataille sociale et politique qui s’avance.

Ian Brossat a répondu à notre invitation et ce sont plus d’une centaine de camarades, de nouveaux adhérents, de sympathisants, de syndicaliste, d’élus - dont la sénatrice communiste Silvana Silvani - et de représentants des forces de gauche qui se sont retrouvés ce vendredi dans une fédé pleine comme jamais.

Notre porte-parole a insisté sur la nécessité d’être au cœur de toutes les mobilisations sociales qui s’annoncent, d’y porter un haut niveau d’exigence pour répondre aux urgences, des propositions alternatives, ambitieuses et crédibles face aux annonces budgétaires de Bayrou et aux entreprises de division de la classe travailleuse. Les moyens existent pour financer le développement des services publics, pour augmenter salaires et pensions, pour réindustrialiser le pays et répondre aux enjeux climatiques.

Restent à construire des rapports de forces à la hauteur pour les imposer au capital. C’est à cette condition que la gauche pourra élargir son socle social et électoral, afin de construire des rassemblements prometteurs et ouvrir la voie à une dynamique majoritaire, s’appuyant sur l’unité et la mobilisation consciente du monde du travail et de la jeunesse.

L’autre sujet brûlant de la soirée a bien sûr été notre engagement pour la paix et la solidarité internationale, avec l’exigence d’un arrêt immédiat de la colonisation, de la famine et des massacres en Palestine, et l’urgence politique de la reconnaissance de l’Etat de Palestine : une conquête incontournable pour reconstruire un chemin de paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.

« Plus qu’un lieu de réunion » donc, parce que si la gravité de la situation nous impose beaucoup de réunions et d’organisation, nous ne saurions nous détourner de ce qui fait aussi la vie : la convivialité, la fraternité, les arts et la culture. Et cette soirée nous en a offert.

Ainsi, l’inauguration de nos locaux a été l’occasion de dévoiler les fragments d’une fresque de l’artiste Pierre Buraglio, exposée à Nancy en 2020. Pierre, membre de notre parti depuis des décennies, nous a fait l’amitié et l’honneur de nous céder ces œuvres que nous avons volontairement accrochées autour de l’espace de préparation pratique des activités militantes, servant ce soir-là pour l’apéro. N’ayant pas pu faire le déplacement, Pierre a tenu à adresser ces mots lus à l’assemblée : « Nous devons être forts, inventifs aussi sur le front de la rivalité des informations, des messages. Et ce non seulement par le contenu mais aussi par la forme. »

Un grand défi en perspective pour construire un Parti communiste du 21e siècle !

Bora Yilmaz

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1052 du 3 septembre 2025.