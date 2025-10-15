Notre rôle dans la crise

La crise politique s’installe. Le départ du gouvernement, la démission de Lecornu, les manœuvres en coulisses… Pendant ce temps, l’inflation grignote les salaires, Parcoursup va bientôt être dans toutes les têtes, les inégalités explosent. Alors que faire ?

Chacun est dans son rôle. Le PCF cherche une issue politique, une majorité de rupture avec les logiques libérales et guerrières. La CGT organise les travailleurs pour les salaires et l’emploi. Nous, Jeunes Communistes, avons la responsabilité de mobiliser la jeunesse.

Quand on entend “se mobiliser”, on pense de suite à aller en manif ou bloquer son lycée. Ce n’est pas que ça ! C’est s’organiser, débattre, faire lire ce journal, convaincre tous les jours autour de soi que, collectivement, nous avons du pouvoir. Un vieux slogan de la JC disait : « Ils ont les milliards, nous sommes des millions. » C’est toujours vrai.

Pour obtenir des augmentations de salaire, on se met en grève dans sa boîte, on construit un rapport de force avec les patrons. Pour faire tomber Parcoursup et imposer un vrai service public de l’orientation, on agit dans nos lycées, on interpelle, on bloque si besoin. Pour que nos stages aient du sens en lycée pro, on s’organise, on élève la voix. Pour que nos apprentissages ne soient pas juste de l’exploitation déguisée, on se bat sur nos lieux de formation.

Rien ne tombera du ciel, quel que soit le gouvernement. Oui, un gouvernement de gauche est plus à même de répondre à nos attentes. Mais ce qui détermine les avancées, c’est le rapport de force. Et ce rapport de force, nous le construisons partout où nous sommes.

Les communistes avancent toujours sur deux jambes : l’action dans les institutions et l’organisation populaire. L’une sans l’autre, c’est l’impasse. Alors que l’Assemblée piétine, nous avons une responsabilité immense : faire entendre la voix de la jeunesse, porter des revendications concrètes, ouvrir des perspectives.

La crise est profonde, mais elle ouvre des brèches. Ne laissons pas passer l’occasion de nous organiser.

Assan Lakehoul

secrétaire général du MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1058 du 15 octobre 2025.