"Nous la Commune", place du colonel Fabien

A l'invitation du collectif "Libres comme l'art", l'espace Niemeyer - siège national du PCF - accueille du 18 mars au 29 mai 2025 l'exposition "Nous, la Commune" de l'artiste Dugudus.

Cinquante personnages en taille réelle figurent la foule des insurgés de 1871 : militant·s aguerri·es, révolutionnaires, mais aussi simples citoyen·nes du peuple parisien, tou·tes mu·es par la justice sociale et l'élan patriotique face à l'abandon des Versaillais. Prenant possession de l'espace public, ces cinquante figures saisissent les passant·es et rendent vivante la mémoire des Communard·es.

La place et le rôle de l'Art ont été l'objet de vifs débats pendant la Commune. En écho, avec ce projet conçu par l'artiste Dugudus et l'historien Hugo Rousselle, l'art devient parole publique. Dugudus met son dessin au service d'une lecture personnelle, sensible et populaire d'un moment clé de l'histoire nationale et de la mémoire révolutionnaire.

Paris, le 17 mars

Parti communiste français.