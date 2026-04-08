Nuance – Le billet de Gérard Streiff

À lire François Durvye, un nom à retenir car ce proche du milliardaire Stérin vient d’être promu « conseiller spécial de Bardella » pour l’économie, on a une petite idée du ton que le RN pourrait donner à sa campagne des présidentielles. Le RN, dit Durvye, est « l’héritier du gaullisme social », le RN « chérit » le modèle social français, le RN veut que « l’État joue son rôle ». On voit le genre. Mais quand on gratte un peu, sur des points précis du programme, genre la retraite à 67 ans, on ne le sent pas farouchement contre. Quant au déficit, qui serait selon lui bien supérieur à ce que disent les autorités, « évidemment qu’il y aura des efforts à faire ». Bref, Durvye ne s’affiche pas libéral mais « il croit à la liberté de l’entreprise ». Nuance.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1081 du 8 avril 2026.