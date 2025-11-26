La Maison des Femmes de Nancy à ouvert ses portes

La Maison des Femmes de Nancy a ouvert ses portes ce lundi 3 novembre, au 54 rue Charles-III. Cet engagement était un des points qui avait fondé l'accord entre les communistes de Nancy et la liste conduite par Mathieu Klein en 2020, et dont a été chargée de la mise en œuvre l'élue du groupe communiste Lauranne Witt.

Ouverte 7J/7 et 24H/24, mise en place en partenariat avec le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et trois associations fondatrices (Arélia, le CIDFF, France Victimes 54) pour permettre l’hébergement d’urgence, l’accompagnement dans les démarches administratives, l’accès aux soins et la justice.

Avant l'ouverture, ce projet a été labellisé « Lieu audacieux » par la Fondation des Femmes à l'été 2025. Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes et marraine du lieu, sera présente à l'occasion de l'inauguration le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes.

Au-delà de la mise à l’abri, la Maison des Femmes est un lieu de prévention, de sensibilisation et d’éducation pour l’égalité et contre toutes les formes de violences. Nous rappelons qu’en 2024, 403 tentatives d’homicide ont été recensées au sein du couple en France, soit plus d’une chaque jour. Ce chiffre, indicateur de la dangerosité des violences systémiques, démontre les failles persistantes des dispositifs institutionnels de protection ; il révèle aussi combien la sphère privée peut devenir un lieu de risque vital pour les femmes et leurs enfants.

Le groupe des élu·e·s communistes et citoyen·ne·s

Article publié dans CommunisteS, numéro 1064 du 26 novembre 2025.