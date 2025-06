Paix, planète, peuples : notre combat commun !

Participez à l’Université d’Été 2025 du Parti de la Gauche Européenne, co-organisé avec le PCF : « Paix, planète, peuple : notre combat commun !

L’été 2025 est décisif. Le capitalisme des algorithmes est engagé dans une phase de prédation. Des masculinistes d’extrêmes droites, font rentrer le monde dans l’engrenage guerrier. Les civils sont pris pour cibles. La guerre aux peuples est affichée et même glorifiée. Partout ailleurs, ou presque, c’est la tétanie. Mais ceux qui mènent des luttes interconnectées résistent, et l’histoire n’est pas écrite d’avance. Comment ne pas penser aux dockers de Marseille-Fos refusant de charger les armes qui devaient partir vers Israël, rejoints par les camarades italiens, dockers génois !

Face aux inégalités croissantes, aux conflits géopolitiques, aux crises climatiques, et à la montée des extrêmes droites, il est plus que jamais urgent de renforcer nos combats collectifs pour une Europe de paix, solidaire, juste et écologique. C’est pourquoi le Parti de la Gauche Européenne vous invite à rejoindre son Université d’Été 2025, un rendez-vous de mobilisation, de réflexion et d’appel à l’action. Du 11 au 13 juillet, venez partager, débattre et construire avec des militant·e·s venus de toute l’Europe.

40 partis politiques européens, sont partenaires ou associés. Cet événement est une occasion exceptionnelle d’échanger sur les grandes questions qui façonnent notre avenir commun en europe : la paix et la sécurité en Europe jusque dans l’espace, les enjeux écologiques, démocratiques, la lutte contre les inégalités sociales, le droit au logement, les droits des femmes, l’antiracisme, les droit des migrant.es, la résistance antifasciste, et bien plus encore dans près de 25 débats sur ces 3 jours.

Les tables rondes, ateliers et plénières réuniront des intervenant·e·s issus de divers pays européens, dont des eurodéputé·e·s, des élu.es locaux, des scientifiques, des syndicalistes, des chercheur·e·s et des militant·e·s. Vous pourrez ainsi nourrir vos réflexions avec des expériences concrètes et des propositions pour bâtir ensemble une autre europe, avec un projet européen qui protège des peuples, libres, souverains et associés et qui respecte la planète.

Au-delà des débats, cette Université d’Été est aussi un moment de convivialité, d’échanges informels et de rencontres qui renforcent les liens entre les forces progressistes européennes. La soirée festive organisée par l’Union des Étudiants Communistes, pour le traditionnel bal du 14 juillet, avec concerts et moments de partage, promet un espace d’engagement joyeux et dynamique.

Ne restez pas spectateur·rice des défis de notre époque. Inscrivez-vous dès maintenant à l’Université d’Été 2025 du Parti de la Gauche Européenne et prenez part à ce combat essentiel pour une Europe plus humaine, solidaire et durable. Ensemble, faisons entendre notre voix et dessinons un futur à la hauteur de nos aspirations.

Hélène Bidard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1047 du 25 juin 2025.

Programme Université d’été 2025 – Parti de la Gauche européenne

Vendredi 11 juillet

14h-14h30 : Ouverture avec Claudia Haydt (PGE Allemagne), Fabien Roussel et Hélène Bidard (PCF France), Conny Hildebrandt (transform!europe).

14h30-16h : Plénière sur une politique collective de sécurité et défense au service des populations. Intervenants : Vincent Boulet, Andreas Zumach, Marc Botenga, Kate Hudson.

16h-17h30 : Ateliers parallèles - Réseau d’élu·es pour une Europe des territoires résistants (Philippe Rio, Henar Moreno, Stefan Hartmann). - 50 ans après Helsinki : reconstruire la sécurité par la diplomatie (Jean de Gliniasty, Barbara Kunz, Anna Sundström).

17h30-19h : Ateliers parallèles - Économie de guerre – impacts sociaux et environnementaux (Steffen Lehndorff, Nadia Garbellini, Gavin Rae). - Maîtrise et accès à l’espace – enjeux géopolitiques et pacifiques. - Atelier féministe : égalité, justice sociale, émancipation.

Samedi 12 juillet

10h30-11h30 : Plénière – Garantir le droit au logement contre la spéculation (Kerstin Wolter, Jacques Baudrier).

11h30-13h : Ateliers : - Stop à l’austérité : renforcer les services publics (CGT, FSU, Pablo Sanchez). - Transform! Séminaire (Eleonora Forenza, Janis Ehling, Danai Koltsida). - Impact de l’austérité sur l’enseignement public (Stéphane Bonnery, Mathieu Hirt).

14h30-16h : Ateliers parallèles - IA, fake news, réseaux sociaux : influence sur l’opinion et élections (Gérald Bronner, Francesca Bria, Axel Bernard). - Alternatives face aux guerres douanières (Frédéric Boccara, Nikolaos Farantouris, Matteo Gaddi). - Workshop Transform! pour une Europe sociale et écologique.

16h-17h30 : Ateliers parallèles - Planifier la transition écologique face aux logiques de marché (Steffen Lendhorff, Amar Bellal). - Industrie automobile électrique : enjeux économiques et géostratégiques. - atelier communication : campagnes pour un logement équitable (Malena Galoppo).

17h30-19h : Tables rondes Produire en Europe : nouvelle industrialisation sociale et écologique (PCF, Nikos Pappas ; Charlotte Balavoine). - Luttes féministes : droits, égalité, violences sexistes (Felicity Dowling, Cristina Simó, Shirley Wirden). - Alternatives à l’austérité économique et politique avec éco-po.

19h : Dîner et soirée culturelle – Bal des Étudiants communistes.

Dimanche 13 juillet

10h30-11h30 : Plénière – Résistance antifasciste et antiraciste face à l’extrême droite (Steven Forti, Ilaria Salis, Bora Yilmaz).

11h30-13h : Ateliers - Mémoire vivante : 80 ans après la libération des camps (Stefan Hartmann, Eleonora Forenza, guillaume Roubaud Quashi). - Solidarité transnationale et féministe avec les migrant·es (Alyssa Ahrabare, Anna Camposampiero). - 100 ans de Patrice Lumumba : luttes anticoloniales et progrès en Afrique (Félix Atchadé et la revue Relations internationales).

13h-13h30 : Clôture par Walter Baier, président du Parti de la Gauche européenne.