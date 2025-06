Paix, planète, peuples : notre combat commun ! Paris, 11-13 juillet

Organisée par le Parti de la gauche européenne avec le soutien du PCF, de nombreuses revues et fondations, l’université d’été du Parti de la gauche européenne a lieu cette année à Paris, à Colonel-Fabien du 11 au 13 juillet. Co-organisée avec le PCF c’est un rendez-vous militant européen unique ouvert à toutes et tous.

Au programme : ateliers, échanges avec militant·es, syndicalistes, responsables politiques venus d’Europe, et débats sur des enjeux majeurs en Europe comme la justice sociale, les enjeux climatiques, les droits humains, le féminisme, l’économie, et bien sur la paix.

Dans un monde marqué par conflits, dérives autoritaires et logiques guerrières, construire une alternative pacifique et démocratique est urgent. La première journée de l’université d’été sera consacrée à cet engagement pour la paix. Quelques exemples de questions abordées : Quelle politique de sécurité collective et défense pour protéger les populations ? Face à la militarisation croissante, nous réfléchirons à une défense fondée sur la solidarité et les besoins des citoyen·nes, avec des propositions concrètes rompant avec la guerre. Un réseau d’élu·es locaux et européens posera l’ambition de créer un réseau de collectivité de résistance, contre l’Europe libérale et l’extrême droite, partageant idées et combats pour une Europe sociale, féministe, écologique, ancrée dans la vie des peuples. Nous parlerons des accords d’Helsinki, 50 ans après, pour reconstruire la sécurité commune par la diplomatie : avec les fondations Rosa Luxemburg et Gabriel Péri. Cette table ronde revisite les leçons de l’histoire pour nourrir les alternatives d’aujourd’hui : la négociation, la coopération et la diplomatie comme outils incontournables pour garantir des paix justes et durables. Transform!europe analysera l’économie de guerre, exposant les mécanismes à déconstruire pour rompre avec la logique du profit sur les conflits. La revue Progressistes permetra un master classe sur la privatisation de l’espace et des enjeux de souveraineté, paix et justice, pour un usage pacifique et partagé.

Cette université d’été du PGE vous est ouverte, c’est une invitation à penser et agir ensemble. C’est le moment de se retrouver, de débattre, de construire des alternatives concrètes et de faire entendre notre voix communiste et européenne, en faveur d’une autre Europe. Inscrivez-vous dès maintenant à ce grand moment de formation, débats et fraternité militante !

Pourquoi participer ? Pour agir face aux défis européens et locaux. Pour renforcer la solidarité entre peuples et forces de gauche. Pour bâtir une Europe solidaire, féministe, écologique et démocratique. L’Université d’été du Parti de la gauche européenne est ouverte à toutes et tous. Pour cela il suffit de s’inscrire sur le lien : https://www.european-left.org/summer-university/summer-university-2025/

Hélène Bidard

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1046 du 18 juin 2025.