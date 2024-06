LÉGISLATIVES : Pas une voix ne doit manquer pour battre l’extrême droite

Le 30 juin, nous appelons nos concitoyens et concitoyennes à voter massivement dès le premier tour pour les candidats et candidates du Nouveau front populaire afin de construire l'alternative à Emmanuel Macron et au Rassemblement national.



Le Parti communiste français appelle solennellement l’ensemble des forces républicaines à s’engager sans faiblesse pour battre tous les candidats d’extrême droite.



Des élus et responsables politiques renvoient aujourd’hui dos à dos le Rassemblement national, parti de la préférence nationale qui s’attaque aux principes fondateurs de notre République, et le Nouveau front populaire ou l’une ou l’autre de ses composantes, qui appelle au contraire à une République sociale et démocratique.



Comme l’a récemment montré la proposition d’interdiction de certains emplois à des binationaux, c’est l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi que le Rassemblement national s’apprête à remettre en cause ! Ainsi, demain, les Français et les Françaises qui seront considérés par cette extrême droite xénophobe comme des Français « de papier » pourront se voir bannis dans la patrie des droits de l’Homme.



Après le premier tour, toutes les forces républicaines devront répondre dans la clarté à une seule question : sont-elles prêtes ou non à voir la France défigurée par la conquête par le RN et ses alliés d’une majorité absolue de sièges à l’Assemblée nationale ?



Pour le PCF, la réponse est claire, c’est non !



Dans tous les duels opposant un·e candidat·e d’une force républicaine à un·e candidat·e d’extrême droite, nous appellerons à voter pour le/la candidat·e républicain·e. Et si un·e candidat·e du PCF se retrouve qualifié au second tour en troisième position dans une triangulaire, il/elle se désistera pour que le candidat républicain le mieux placé ait les meilleures chances de battre l'extrême droite.



Fidèle à son histoire, le PCF agira en toute circonstance sans faiblesse pour battre l’extrême droite. Il appelle l’ensemble des forces républicaines, par-delà nos oppositions de projets, à se positionner clairement contre l'extrême droite en adoptant la seule attitude permettant que notre pays demeure demain une République unie derrière ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité.



Paris, le 27 juin 2024,

Parti communiste français.