Pass culture, non à la punition collective !

Nous avons appris hier, avec consternation, que le budget de la part collective du pass culture est revue à la baisse en 2025 en attendant le vote définitif du budget de l’État.

Le ministère de la Culture bloque la plateforme, plus aucune réservation n’est possible.

Cette décision, autoritaire par essence, puisque que c’est la politique du fait accompli qui s’applique a pour conséquence immédiate une sur-fragilisation immédiate et brutale des structures culturelles, institutionnelles et associatives. Le monde de la culture n’avait vraiment pas besoin de ça en plus de toutes les annonces austéritaires.

Cette décision vient à rebours des annonces de correction d’un pass culture à l’égard duquel nous demeurons extrêmement critiques en raison de l’idéologie ultra libérale dont il est le vecteur en matière de politique culturelle publique. Mais aujourd’hui, c’est par lui que passe l’essentiel du financement de l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et collèges. Procéder à cette suspension sèche, c’est créer l’empêchement à l’accès aux savoirs et à la culture, et sans doute accroître dans la jeunesse un sentiment d’abandon à l’égard du politique.

Ne punissez pas la jeunesse, ne punissez pas le tissu culturel. Ne les sacrifiez pas sur l’autel des appétits financiers et des velléités austéritaires.

Plutôt que de subir ces errements coupables au sommet de l’État, notre société a plutôt besoin d’en prendre soin pour le présent et pour imaginer l’avenir.

Rétablissement immédiat du portail d’accès au pass culture dans sa dimension collective.

Pierre Dharréville, Délégué National du PCF à la culture

1er février 2025