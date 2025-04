Pathologies – Le billet de Gérard Streiff

Les Français sont malades mais ils ne s’en rendent pas bien compte. C’est en somme ce que vient de leur dire le bon docteur Bayrou car lui il sait les choses, il a une vraie culture économique, lui, c’est pas comme les petites gens. Il a donc organisé et tenu dans l’urgence « une conférence nationale pour sensibiliser ces Français aux pathologies des finances publiques. » Riche idée. Merci docteur ! Combien on vous doit pour cette savante consultation? Disons entre 40 et 50 milliards (de coupes sur le prochain budget).

Gerard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1038 du 16 avril 2025.