Patriotes ? – Le billet de Gérard Streiff

Marine Le Pen se trumpise à vitesse grand V. Le parti européen que pilote Bardella était réuni ce week-end à Madrid, sous le patronage (un détail) du groupe de pression US « the Heritage Foundation ». Il a repris sans vergogne les slogans trumpistes (« Make Europe Great Again »). Et Le Pen a comparé Trump « à un véritable basculement mondial » invitant « à suivre le mouvement ». Oublié le Trump putschiste, le tueur des accords de Paris sur le climat, l’expansionniste qui n’hésiterait pas à bouffer un bout d’Europe. On retrouve cette vieille tendance de l’extrême droite à collaborer avec les dominants du moment. Dire que ce ramassis de bruns s’intitule « Patriotes pour l’Europe » ! Ils feraient mieux de s’appeler « les clones de Donald ».

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1029 du 12 février 2025.