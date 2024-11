Contre les hausses de loyer et de charges, le PCF aux côtés des locataires !

Face à l’explosion des coûts de la vie, le Parti communiste français tient à exprimer son soutien aux revendications légitimes des locataires et des organisations qui les représentent. Les hausses des loyers et des charges, en particulier les charges énergétiques, pèsent lourdement sur les budgets des familles, monoparentales ou non, des retraités aux pensions trop faibles, et plus largement des foyers précaires.

Le PCF réaffirme ses propositions pour combattre cette précarité énergétique en agissant sur les tarifs de l’énergie, les aides ciblées et l’investissement public pour la rénovation énergétique. Pendant que le gouvernement se limite à des annonces insuffisantes, nous proposons des mesures d’urgence pour alléger immédiatement le fardeau financier des ménages.

Nous appelons aussi les bailleurs sociaux à s’engager dans des actions communes avec les locataires pour dénoncer les choix budgétaires du gouvernement qui menacent directement le secteur du logement social. La réduction continue des financements alloués au logement social, les prélèvements opérés sur les bailleurs via la réduction de loyer de solidarité (RLS) et la baisse des APL asphyxient les offices HLM et limitent les moyens d’action pour améliorer les conditions de vie des habitants. Il est temps que l’État prenne ses responsabilités et soutienne le secteur HLM en apportant des ressources suffisantes pour garantir des logements décents et accessibles.

Le PCF exige donc des engagements clairs et immédiats de l’État pour :

1. Revaloriser les APL pour répondre réellement aux besoins des locataires modestes : Aujourd’hui, la situation des locataires nécessite, plus que jamais, l’octroi d’une aide pour faire face à la hausse des loyers et des charges, particulièrement les charges énergétiques. Nous demandons non seulement une revalorisation du montant des APL mais également une prise en compte de l’ensemble des charges dans leur calcul, afin de garantir une couverture réelle des coûts d’habitation. Il est impératif de revoir les plafonds pour qu’ils répondent aux situations actuelles, où beaucoup de locataires doivent consacrer la quasi-totalité de leurs revenus au logement.

2. Rétablir une aide à la pierre ambitieuse : Pour garantir des loyers réellement accessibles pour tous, il est essentiel de rétablir une aide à la pierre pérenne et conséquente. Le PCF exige le réengagement de l’État, à la hauteur des besoins, pour la construction de logements sociaux, permettant ainsi des loyers abordables pour la majorité des salariés. Ces investissements permettront de répondre à l’urgence de logements accessibles et de mettre fin aux logiques de spéculation.

3. Soutenir les organismes de logement social en augmentant les subventions pour les projets de rénovation énergétique et en mettant fin aux prélèvements qui compromettent leurs missions sociales. Le secteur HLM doit retrouver des moyens suffisants pour investir dans la qualité des logements et offrir un environnement de vie digne et respectueux de l’environnement.

Depuis des années, le PCF défend une nouvelle politique du logement, fondée sur des investissements publics à la hauteur des besoins et sur une revalorisation des droits des locataires.

Nos parlementaires mènent une bataille de chaque instant pour que le droit au logement, qui est un droit fondamental, ne soit plus sacrifié sur l’autel des logiques financières.

Nous appelons les citoyens et les élus locaux à se joindre à cette lutte pour une politique du logement qui serve enfin l’intérêt général, avec un financement pérenne des HLM, des plafonnements de loyers et une refonte de l’aide au logement, pour garantir à chaque famille, retraité, étudiant, et jeune en insertion , un logement digne et accessible.

Paris, le 8 novembre

Parti communiste français.