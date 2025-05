Le PCF lance une campagne de solidarité pour la Palestine « 1 million d’oliviers pour la paix »

Le Val-de-Marne se mobilise pour la Palestine. À l’occasion de la Journée internationale de la Terre, le 22 avril, la fédération a lancé cette campagne visant à collecter des fonds pour acheter des oliviers qui seront replantés en Cisjordanie.

L’initiative, menée avec l’Association des agronomes arabes (AAA), basée à Ramallah, apporte un soutien concret au peuple palestinien face à l’occupation et la colonisation.

Les communistes du Val-de-Marne et leurs élus sont engagés pour la paix et la justice au Proche-Orient depuis longtemps. En 2024, leur opération «Urgence Gaza, urgence Palestine» avait permis de récolter 25 000 euros, utilisés pour distribuer des paniers alimentaires et des tentes aux familles et financer l’achat de citernes d’eau détruites par l’armée israélienne.

L’olivier est un symbole de résistance. La campagne «1 million d’oliviers» s’inscrit dans un contexte de guerre génocidaire à Gaza et de nettoyage ethnique en Palestine. Depuis 2000, un million d’oliviers ont été arrachés par les colons qui attaquent les paysans palestiniens. Pour Ozer Oztorun, secrétaire départemental, il est urgent d’agir : « L’existence même du peuple palestinien est aujourd’hui menacée. Notre solidarité concrète, financière et politique est devenue encore plus cruciale. Il nous faut répondre à l’urgence humanitaire et préparer la reconstruction de demain. »

En choisissant de travailler avec des organisations progressistes comme l’AAA, le PCF 94 affirme sa volonté de soutenir la résistance palestinienne, de protéger les terres face à l’occupation et d’apporter une aide économique aux petits producteurs agricoles. Plus de 70 000 familles palestiniennes vivent de la production d’huile d’olive. L’opération consiste à verser 10 euros pour la plantation d’un olivier de 80 à 120 cm de hauteur. L’argent collecté permet à AAA d’acheter des plants dans les pépinières et de les distribuer aux familles.

La fédération a lancé une vaste mobilisation des communistes, organisant des événements de solidarité dans les villes du département, axés sur la collecte de fonds et la bataille politique pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, fondée sur le droit international. Une visioconférence, organisée le 24 avril, a réuni Issa Elshatleh, vice-président de l’AAA, et Ephraïm Davidi, membre du comité central du Parti communiste d’Israël (PCI), ainsi que de nombreux communistes et organisations partenaires (la JC 94, le Mouvement de la paix 94, l’ARAC, les AFPS de Créteil et de Villejuif...).

Tous ont souligné l’importance de la mobilisation populaire pour obtenir la reconnaissance de l’État de Palestine par la France et pour renforcer la solidarité internationale. Issa Elshatleh a détaillé les enjeux de la campagne, soulignant les liens étroits entre la réimplantation des oliviers, la lutte politique contre la colonisation et les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Ephraïm Davidi a dénoncé la guerre coloniale et impérialiste menée par le gouvernement de Netanyahou, qualifié de «fasciste», et son allié stratégique, Trump. Il a également mis en lumière la montée de la contestation intérieure en Israël contre cette guerre et l’importance de traduire cette opposition en action politique.

Pour les deux invités, cette campagne contribue à promouvoir une solution politique à deux États et appelle à un engagement international, notamment par le biais d’une conférence internationale pour la paix. Les autres participants ont souligné l’importance de cette campagne comme action politique concrète face aux difficultés rencontrées en France pour soutenir le peuple palestinien.

Il s’agit aussi de renforcer les liens avec le PCI et les forces progressistes en Palestine, notamment avec le Parti du peuple palestinien (PPP).

Les militants communistes se sont mobilisés sur les marchés et dans les quartiers pour collecter les fonds et faire signer la pétition pour la reconnaissance de l’État de Palestine. À Bonneuil, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Villejuif, Créteil, Valenton… les dons ont afflué. Ces initiatives montrent à la jeunesse et à la population, sensibles à la cause palestinienne, que le PCF est à leurs côtés pour défendre la paix, la justice et le droit international.

Un objectif minimum de 15 000 euros est fixé. La Fête de l’Humanité sera l’occasion de présenter un bilan d’étape de la campagne qui se déroulera tout au long de l’année 2025. À ce jour, plus de 3 000 euros ont été récoltés. Les communistes du Val-de-Marne, pleinement engagés dans cette mobilisation, espèrent que cette campagne sera largement reprise par les organisations du PCF. Des sections comme celles de Rennes et Draguignan y ont déjà contribué, et la fédération du Gers lancera officiellement sa campagne le 18 mai, à l’occasion de sa fête fédérale.

En conclusion, le PCF 94 appelle à amplifier cette solidarité internationale, en exigeant la reconnaissance de l’État de Palestine par Macron, des sanctions contre Israël et un cessez-le-feu immédiat pour une paix juste et durable, fondée sur le droit international et l’autodétermination du peuple palestinien.

Cristine Hernandez, CRI PCF 94

Pour soutenir la campagne «1 million d’oliviers pour la paix en Palestine», vous pouvez faire un don de 10 euros par olivier planté sur la plateforme HelloAsso.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1041 du 14 mai 2025.