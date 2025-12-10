Le PCF organise "La Révolution Satie" !

Cette soirée invite à redécouvrir Erik Satie dans le contexte d’une époque marquée par la toute-puissance d’un capitalisme conquérant, l’essor des sciences et des technologies, mais aussi l’irruption du mouvement ouvrier et des revendications de justice sociale qui ouvrent de nouveaux horizons d’égalité et de liberté.

Au tournant du XIXᵉ siècle, les transformations de la société nourrissent l’apparition de langages artistiques nouveaux qui bousculent les normes morales, esthétiques et intellectuelles de la Belle Époque. La musique participe pleinement à ce renouvellement, et la trajectoire d’Erik Satie témoigne de cette effervescence. Personnage inclassable, lié aux avant-gardes et proche des milieux littéraires et artistiques, il compose ses premières œuvres à Montmartre, fréquente Debussy, Verlaine ou Suzanne Valadon, travaille avec Cocteau ou Picasso et se rapproche du Groupe des Six tout en gardant une indépendance farouche.

Engagé dans les combats de son temps, marqué par l’assassinat de Jaurès, attentif aux mouvements artistiques comme aux combats sociaux, Satie rejoint en 1920 la SFIC, futur Parti communiste, où il détient la carte n°1 de la section d’Arcueil. Sa fin de vie modeste à Arcueil contraste avec l’empreinte durable de son œuvre, reconnue pour son humour, son anticonformisme et sa modernité.

La soirée « La Révolution Satie » proposera une causerie intitulée « Satie, le souffle d’une révolution musicale », animée par Marc Dumont et Clément Garcia, ainsi qu’un récital du jeune pianiste Martin Jaspard. Cette rencontre offrira l’occasion de mettre en lumière une figure essentielle de la modernité musicale et de revisiter une période décisive où la création artistique se fait l’écho des grands bouleversements sociaux et politiques.

"La Révolution Satie" Vendredi 12 décembre 2025 à 19 h Espace Niemeyer (siège du PCF)

Entrée à 15 € - acheter son billet

Article publié dans CommunisteS, numéro 1066 du 10 décembre 2025.