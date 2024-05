Perquie (Landes) – Une belle fête de l’Huma

Cette année, ces 26 et 27 avril, la Fête de l’Humanité ’est déroulée dans le cadre du 120e anniversaire du journal l’Humanité et des élections européennes du 9 juin prochain. Cette 13efête, organisée par la section du Bas-Armagnac avec l’aide de camarades et amis des sections voisines de Mont-de-Marsan et d’Aire-sur-l’Adour, fut un succès.

Un rendez-vous politique et festif qui fait évènement dans ce canton de 6 400 habitants du nord-est landais.

Dans la salle du foyer rural, décorée de guirlandes et de « unes » de l’Huma, une centaine de personnes, dont 40 % membres d’autres partis de gauche ou d’aucuns ont participé le vendredi 26 avril et autant le lendemain aux débats et repas.

Lors du premier débat, André Chassaigne, président du groupe d’amitié avec Cuba de l’Assemblée nationale, présenta et dédicaça son livre Cuba une étoile dans la nuit. La lutte du peuple cubain contre un blocus criminel.

Ensuite, Cédric Clérin, rédacteur en chef de l’Humanitémagazine, rappela le rôle, l’originalité, l’utilité du journal communiste en faveur du combat des progressistes, de la solidarité internationale, de la situation en Palestine.

Le lendemain, les candidats André Chassaigne (PCF) et Céline Piot (GRS) sur la liste « Gauche unie pour le monde du travail » conduite par le jeune communiste Léon Deffontaines abordèrent l’enjeu des élections européennes du 9 juin prochain.

Le débat porta essentiellement sur des propositions en France et en Europe pour répondre à la crise agricole.

Au bilan de la fête, 37 livres d’André Chassaigne sur Cuba et une douzaine d’autres de la librairie du Temps des Cerises vendus. 698 € ont été récoltés pour la solidarité avec le peuple cubain et 500 € de la tombola et du bénéfice de la fête ont été versés à l’Huma.

Christian Duprat

Article publié dans CommunisteS n°994, 2 mai 2024.