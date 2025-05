Peser sur les choix de son entreprise : le cas chez Thales

La section PCF La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a organisé une réunion publique le vendredi 25 avril dernier sur le thème de l’intervention des salariés au sein de leur entreprise à travers l’exemple de Thales, dont deux sites sont implantés sur la circonscription (La Ciotat et Gémenos).

Mettre son savoir technique au service des services publics médicaux plutôt que dans l’industrie de guerre ? C’est le pari gagnant que les salariés du site Thales de Moirans (Isère) ont enclenché en 2012 en guise d’alternative à la volonté de la direction de céder sa branche radiologie. Une lutte de grande ampleur l’a heureusement fait reculer. La coordination Thales crée le Collectif Imagerie d’avenir qui débouchera sur la constitution d’une coopérative (SCIC) chargée de proposer ses expertises aux structures de santé.

Souveraineté sanitaire : produire en France plutôt qu’importer

Jean-Luc Malétras, ancien délégué syndical Thales (CGT) et Stéphanie Gwizdak, membre du Conseil national du PCF et du réseau des communistes de Thales et élue CGT, étaient les grands témoins de cette initiative de la section qui s’inscrivait dans le cadre de la campagne « Services publics / Industrie » du Parti et des orientations du dernier congrès sur l’activité communiste à l’entreprise.

« Nous avons mis nos compétences au service des besoins de santé et des établissements hospitaliers, pour produire en France des équipements au lieu de les importer », rappelle Jean-Luc Malétras, en préambule.

Des salariés force de proposition

Cette décennie de mobilisation n’a pas été de tout repos. Les adversaires, connus ou en coulisses, n’ont pas chômé pour tenter de faire capoter le projet alternatif. En vain. « Nous avons initié une réflexion stratégique sur l’impact de l’imagerie médicale dans l’évolution des dispositifs pour la santé et sur le faible niveau industriel de notre pays dans ce secteur. Beaucoup dans Thales nous ont regardé à l’époque avec un intérêt certain mais aussi avec l’idée fermement ancrée que la stratégie du groupe décidée par la direction ne se transformerait pas, qu’elle était inéluctable », affirmait le collectif Imagerie d’avenir.

Au final, syndicat CGT, salariés, médecins, chercheurs et décideurs ont su conjuguer leurs efforts dans cet ambitieux projet poussant Thales à réintroduire la santé parmi ses activités.

« L’intervention des salariés et de leur syndicat a permis d’imposer la reconstruction d’une filière française d’imagerie médicale. C’est une expérience qui doit nous encourager à être force de proposition. Parce que les salariés connaissent leur entreprise et ont la volonté d’exprimer leurs choix », souligne Stéphanie Gwizdak.

Les échanges entre les intervenants et le public se sont longuement poursuivis. Les communistes de la section ont d’ores et déjà programmé la distribution du prochain numéro de 433 THertz, le journal des communistes de Thales.

Sébastien Madau

secrétaire de section PCF, canton de La Ciotat

Article publié dans CommunisteS, numéro 1041 du 14 mai 2025.