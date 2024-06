Pétition pour une société antivalidiste

Je signe

Elu·es, militant·es de partis de gauche (Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Mouvement Pour une Ecologie Populaire et Sociale, à compléter), militant·es antivalidistes, nous avons décidé de lancer un appel aux candidat·es du Nouveau Front Populaire afin qu’elles et ils s’engagent pour faire progresser enfin les droits et les libertés des personnes handicapées, dans le sens de leur autodétermination.

Nous insistons également sur la nécessité de mettre la solidarité nationale au coeur de ces politiques publiques, alors qu’elle est malmenée depuis plusieurs années, par la primauté donnée à la solidarité familiale au détriment de la situation des proches et des aidantEs.

Nous demandons donc aux candidatEs du Nouveau Front Populaire de s’engager publiquement pour :

➡️ La transcription dans le droit français de la Convention ONU des droits des personnes handicapées et sa mise en oeuvre effective ;

➡️ Un droit à la vie autonome des personnes handicapées entièrement financé par la solidarité nationale, des budgets d’assistance personnelle et services pour la vie autonome répondant aux besoins et aspirations des personnes handicapées, avec un échéancier de désinstitutionnalisation et un moratoire sur la création de places en institutions;

➡️ La fin du report des obligations de mise en accessibilité (physique, communicationnelle et numérique) et l’imposition de sanctions significatives en cas de non-respect de l’accessibilité universelle ;

➡️ En matière de logement, l’abrogation de l’article 64 de la loi ELAN et un programme national de construction de logements accessibles et adaptables, assorti d’une obligation d’installation d’ascenseur dès le 1er niveau ;

➡️ Un droit inconditionnel à la scolarité de tous les enfants et à la formation de tous les adultes avec tous les moyens humains, matériels, pédagogique et organisationnel nécessaire et des locaux permettant l’organisation du suivi médico-social en son sein ;

➡️ L’abrogation de l’article 1er de la loi de 2005 avec la fin de la confusion entre associations représentatives des personnes handicapées et associations gestionnaires d’établissements et services dont le conflit d’intérêt est dénoncé par l’ONU

➡️ Une représentation réelle et effective des personnes handicapées, avec des Conseils Départementaux Consultatifs de l’Autonomie et un Conseil National des Personnes Handicapées ayant voix délibérative et dont les membres soient éluEs localement au sein des MDPH, parmi les représentantEs de collectifs militants non gestionnaires.

Ces propositions constituent des mesures urgentes, elles n’épuisent pas le besoin criant d’agir pour les droits des personnes handicapées et de mettre en place des politiques publiques antivalidistes.

Laure BOTELLA (PS), Fatima Khallouk (PCF), Samira LAAL (PS), Odile Maurin (PEPS et mouvement antivalidiste), Marie Piéron (PCF)