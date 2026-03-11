Pèze – Le billet de Gérard Streiff

Les Échos de samedi font leur une avec une photo de la frégate iranienne coulée par une torpille américaine. D’ordinaire ce genre de clichés vise à rendre compte de la sauvagerie de la guerre (une centaine de marins pulvérisés tout de même). Mais ici, dans le journal de Bernard Arnault, l’image évoque plutôt le commerce des armes et une sorte de campagne promotionnelle pour les engins de mort (une torpille « Mark 48 » vaut dans les 5 millions d’euros…). D’ailleurs l’édito qui accompagne le cliché, est intitulé « Les nouvelles armes de la guerre » « La guerre, c’est la paix » clamait Big Brother, dans le roman 1984 d’Orwell. La guerre, c’est le pèze, dit Arnault.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1077 du 11 mars 2026.