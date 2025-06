L’Université d’été 2025 du Parti de la gauche européenne sera à Paris !

« Paix, planète, peuples : notre lutte commune »

L’Université d’été du Parti de la gauche européenne, Paris 2025, est un rendez-vous ouvert à tous les militantes et militants pour participer à construire la transformation sociale en Europe.

Cet été, du 11 au 13 juillet, rejoignez l’Université d’été du Parti de la gauche européenne (PGE) à Paris, au siège du PCF, place du Colonel-Fabien ! À l’heure des nouvelles brutalités internationales, dans un contexte où les défis mondiaux se multiplient : montée des extrêmes droites, crise économique, sociale, climatique, montée des inégalités, tensions géopolitiques, montée des masculinismes…, il est impératif de partager des constats et de renforcer les liens entre les communistes et progressistes en Europe. L’Université d’été du PGE est l’occasion idéale de se former, d’échanger et de s’engager aux côtés de militant·es, syndicalistes, intellectuel·les et responsables politiques et syndicalistes venus d’Europe.

L’Université d’été est un espace internationaliste. Le monde est plongé dans une vague autocratique globale, le Five-Dem-Institute, qui est une université de recherche à Göteborg en Suède produit un rapport tous les ans sur la démocratie dans le monde et montre cette troisième vague d’autocratie. Par rapport à l’an dernier, plus de 10 autres pays sont passés de démocratie à des régimes d’autoritaires comme par exemple l’Argentine, la Géorgie, mais également Israël avec Netanyahou qui l’entraîne dans l’autoritarisme.

L’Europe est menacée de la même manière, l’autoritarisme est propulsé par une rhétorique guerrière des revanchards capitalistes, patriarcaux, complotistes. C’est pourquoi il est important pour nous de créer les espaces comme l’Université d’été du PGE est plus qu’un simple rendez-vous politique. C’est un espace collectif de réflexion politique, un espace de formation et de lutte, où militant·es, syndicalistes, intellectuel·les et responsables politiques se retrouvent pour renforcer nos combats communs. Ce n’est pas un lieu de simples discussions, mais une forge où s’affûtent les stratégies de transformation. Nous partagerons nos expériences, nos luttes, nos victoires et nos défaites, pour avancer ensemble plus forts.

Ce rassemblement veut permettre l’émergence d’une réponse politique à la crise globale. Le programme s’articule autour de questions essentielles : comment enrayer la catastrophe climatique qui menace notre avenir ? Comment vaincre les inégalités économiques creusées par les politiques d’austérité et les logiques libérales ? Comment défendre les droits des travailleurs et des travailleuses pour les droits des femmes, et contre le racisme face à la montée des extrêmes droites et du racisme ? Comment construire la paix face aux menaces impérialistes et guerres ?

Vingt ans après le NON au traité constitutionnel européen, nous construirons des solidarités progressistes indispensables. C’est dans la rencontre des peuples, dans l’échange des savoirs militants, que naissent les forces capables de contrecarrer les projets capitalistes.

Notre force est dans nos débats démocratiques mais aussi dans notre unité dans l’action et notre détermination. L’Université d’été du PGE à Paris est une étape pour fonder une gauche européenne offensive, capable de porter un projet politique clair et ambitieux, en rupture avec l’ordre dominant.

Du 11 au 13 juillet, Colonel Fabien sera le carrefour des luttes progressistes européennes : Inscrivez-vous vite sur : european-left.org et participez à la construction d’une Europe solidaire et démocratique. Ne restons pas spectateurs. Soyons acteurs. Ensemble, préparons la riposte, construisons une Europe des peuples, pour la justice sociale, pour la paix, pour la planète.µ

Hélène Bidard

Inscription : Les places sont limitées. Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’événement :

https://www.european-left.org/event/2025-summer-university/

Article publié dans CommunisteS, numéro 1044 du 4 juin 2025.