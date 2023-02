focus

Pour la libération immédiate de Mortaza Behboudi

Nous apprenons avec émotion que le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi est arbitrairement détenu par les autorités talibanes depuis un mois. Il a été enlevé dans l’exercice de son métier de journaliste.

Le sérieux du travail de Mortaza Behboudi sur la situation du peuple d’Afghanistan, et singulièrement des femmes et des filles d’Afghanistan, opprimées par le régime obscurantiste des Taliban, est unanimement reconnu. Il a à de nombreuses reprises travaillé avec la presse française et francophone pour alerter sur leur sort. Ses reportages lui ont valu le fait de figurer dans le classement Forbes 30 des moins de 30 ans en 2019 ainsi que le prix Bayeux des correspondants de guerre.

La liberté d’informer et le travail d’investigation des journalistes ne doit souffrir d’aucune entrave.

Le PCF exprime sa solidarité avec la profession des journalistes et s’associe à l’appel pour sa libération.

Le PCF interpelle le gouvernement français pour qu’il mette tout en œuvre pour obtenir sa libération immédiate.

Le Parti Communiste Français,

Le 6 février 2023