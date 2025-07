Pour un plan climat européen ambitieux

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Université d’été du Parti de la gauche européenne, qui se tiendra les 11, 12 et 13 juillet prochains au siège du Parti communiste français, à Colonel-Fabien.

Cette rencontre est une formidable occasion d’échanger, de débattre et de renforcer notre engagement commun pour une Europe plus juste, solidaire, féministe, écologique et progressiste. Vous pourrez y rencontrer des militant·es venus de toute l’Europe, partager des idées et construire ensemble des stratégies pour porter nos combats.

Au cœur des débats, nous plaiderons pour la création d’un plan climat européen ambitieux, porté par la commission Écologie du Parti communiste français, et avec la production de la revue Progressistes, qui porte cette ambition pour le Parti de la gauche européenne. L’enjeu est de placer la justice sociale et écologique au centre des priorités politiques. Dans la lignée de notre campagne pour l’industrie et les services publics, ce plan européen devra intégrer la relocalisation d’une industrie européenne responsable, indispensable pour réduire les émissions liées aux transports de marchandises et pour repenser nos modes de production autour de circuits courts et d’énergies renouvelables, mais aussi pour garantir des emplois de qualité, de meilleurs droits sociaux, et la souveraineté des peuples.

La transition écologique nécessite aussi une réorganisation radicale des déplacements, avec des transports publics accessibles, propres et efficaces, ainsi que des infrastructures sécurisées. Ensemble, nous devons construire une Europe capable de protéger la planète tout en garantissant un avenir digne à toutes et tous, et donc une Europe qui s’oppose à la dérégulation organisée par le marché et les doctrines libérales de Ursula Von Der Leyen.

Quarante partis politiques européens sont partenaires ou associés de l’université d’été du PGE. Cet événement est une occasion exceptionnelle d’échanger sur les grandes questions qui façonnent notre avenir commun en Europe : la paix et la sécurité en Europe jusque dans l’espace, les enjeux écologiques, démocratiques, la lutte contre les inégalités sociales, le droit au logement, les droits des femmes, l’antiracisme, les droits des migrant·es, la résistance antifasciste, et bien plus encore dans près de 25 débats sur ces 3 jours.

Cette université d’été est ouverte à toutes et tous. Les échanges se feront dans un esprit de solidarité internationale. Nous souhaitons vous rassurer sur le fait que l’inscription et les débats se font en français. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement pour prendre part à cet événement essentiel pour notre parti et pour le Parti de la gauche européenne. Ensemble, faisons entendre la voix de la gauche européenne de transformation sociale et construisons une Europe écologique, solidaire et résiliente !

Hélène Bidard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.