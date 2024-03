Pour pouvoir vivre en Île-de-France - Un autre aménagement est indispensable

Ayant oublié depuis 2016 le schéma d’aménagement de l’Île-de-France (SDRIF-E), la droite présidée par Pécresse a lancé, fin 2022, la révision de ce document essentiel. Exigée depuis 2019 par les communistes franciliens pour répondre aux urgences sociales et climatiques, cette écriture avec une plume libérale ne règle rien.

Ajouter un E pour environnemental n’engage à rien, comme les orientations réglementaires en matière d’urbanisation, de logement ou de nouvelles infrastructures de transport qui font la part belle au laisser-faire alors qu’elles auraient dû être planificatrices. Loin de s’attaquer aux inégalités sociales et territoriales flagrantes dans la région la plus riche d’Europe, le projet de la droite porte une vision étriquée, partisane et éloignée des besoins des habitants.

En lien avec les élu·es et les militant·es franciliens, la Gauche communiste, écologiste et citoyenne a agi pour que ce projet de schéma déterminant pour la vie de 12 millions de personnes jusqu’en 2040 soit revu. Nous refusons que ce SDRIF-E soit laissé aux mains de quelques-uns parce qu’il serait trop technique, lointain ou abstrait. Au contraire, nous portons une vision alternative autour de 125 propositions issues pour partie de mobilisations locales (https://www.gauchecom.fr/seance-du-conseil-regional-du-12-juillet-2023/ ). Diffusée aux communistes franciliens, notamment lors d’une formation militante mais aussi au travers d’un vœu pour les conseils municipaux, ce projet ambitieux constitue un point d’appui pour construire l’alternance en 2028, date des prochaines élections régionales.

La Gauche communiste, écologiste et citoyenne s’est également attelée à démontrer la dangerosité du projet de la droite. Celle-ci utilise ce schéma pour imposer une clause anti-logement. Si cette norme honteuse et dangereuse était appliquée, la production de logements sociaux serait réduite de 21 % alors que la pénurie de logements est historique. Depuis l’été 2023, avec 70 élu·es franciliens nous avons rendu publique cette attaque frontale contre le droit au logement et travaillons à construire un front pour le logement public.

En plus d’être dangereux, le projet de la droite est anachronique. Il permet d’urbaniser plusieurs milliers d’hectares en ne respectant pas la loi, à l’ambition déjà limitée, en faveur de la zéro artificialisation nette des terres. À l’heure de l’urgence climatique, c’est irresponsable. Des mobilisations locales, que nous soutenons, grandissent notamment contre l’implantation de prisons sur des terres agricoles. Évidemment cette urbanisation serait autorisée sans aucun développement, en grande couronne, de transports ferrés, laissant aux Franciliens, repoussés de plus en plus en périphérie de la région, comme seul moyen de déplacement la voiture.

Anachronique, dépassé et antisocial, ce projet d’aménagement doit être revu. Nous avons tenu, mardi 5 mars, à Montreuil, une réunion publique avec la présence d’associations écologistes, d’acteurs pour le logement et de toute la gauche politique régionale autour de cette question : « Vivre et habiter en Île-de-France en 2040 : mission impossible ? ».

Forts de propositions et parce qu’il n’est pas trop tard, nous invitons à participer activement à l’enquête publique sur le SDRIF-E (https://www.registre-numerique.fr/sdrif-e ) qui s’achèvera le 16 mars 2024.

Céline Malaisé

présidente de la Gauche communiste, écologiste et citoyenne

Article paru dans CommunisteS, n°987, 13 mars 2024.