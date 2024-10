Pour une action résolue en faveur d’une paix juste en Ukraine

Depuis février 2022 près d’un million de personnes, civils ou militaires, ont été tués. Cette guerre a également un coût financier et écologique extrêmement lourd.

Tous les peuples en sont victimes. Le peuple ukrainien, qui va subir un 3e hiver de guerre, avec plus de 4 millions de déplacés en Europe dont 100000 réfugiés en France ; le peuple russe, qui subit aussi de lourdes pertes ; les peuples européens auxquels les classes dirigeantes imposent une économie de guerre et une politique d’austérité. L’invasion de l’Ukraine décidée par le régime russe en février 2022 viole frontalement le droit international et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ses causes profondes sont la chute du système sécuritaire européen du fait de l’expansion de l’OTAN vers l’Est, le non-respect des Accords de Minsk et le non règlement de la guerre à l’Est de l’Ukraine depuis 2014.

Les risques de généralisation de la guerre, y compris dans une dimension nucléaire, sont aigus.

Les USA et leur bras armé l’OTAN poursuivent leur politique impérialiste de tension guerrière et d’asservissement militaire, politique et énergétique de l’Europe. La commission européenne, non seulement n’a pris, depuis le début de la guerre, aucune initiative politique pour ouvrir le chemin à une solution de paix, mais elle renforce le bellicisme de l’UE, alignée sur l’OTAN. Le deux poids, deux mesures de la politique occidentale est une des composantes de l’impérialisme. Il est insupportable.

Il n’y aura aucune solution militaire à cette guerre !

C’est pourquoi nous demandons à rediscuter des conditions de l’aide militaire qui doit être soumise à la construction d'une solution politique concrète et urgente. Après deux ans et demi d’une guerre meurtrière, il est urgent d’imposer une solution politique et diplomatique. La stratégie suivie par les Occidentaux et par la France est une impasse tragique.

Des gouvernements appellent à une réorientation politique. L’Allemagne souhaite ouvrir des négociations pour un cessez-le-feu. La Chine et le Brésil, sur la base de leurs précédentes initiatives pour la paix, regroupent des pays du « Sud global » en faveur d’une cessation des combats.

La France devrait emboîter le pas à ces initiatives. Il est urgent de rendre possible une paix juste, une paix sans vainqueur, ni vaincu, en Ukraine. Une de ses composantes devrait être la neutralité de l'Ukraine sous garanties internationales et onusiennes

Une guerre globalisée en Europe serait d’un coût très élevé pour les peuples. Ils la paieraient d’une brutale aggravation de l’austérité, de l’étranglement des libertés démocratiques, de l’essor des idéologies qui encouragent les nationalismes réactionnaires, la haine, le racisme.

Nous appelons à la construction d’un vaste mouvement populaire en faveur de la paix et de la coopération entre les peuples, auquel nous souhaitons que s’associent le plus grand nombre de forces démocratiques, d’organisations syndicales, de mouvements citoyens et de jeunesse, de partis de gauche et écologistes.