Pour une résolution politique de la question kurde

Le 25 février dernier, Abdullah Öcalan, de la prison d’Imrali où le régime turc le laisse croupir depuis 1999, a lancé un appel historique à la paix et à la résolution politique de la question kurde. Cet appel doit être entendu. Il ouvre la voie de la nécessaire reconnaissance des droits nationaux et culturels, inaliénables, du peuple kurde par la voie de la politique en établissant des relations nouvelles entre le peuple turc et le peuple kurde.





La balle est maintenant dans le camp des fauteurs de guerre, d’Erdogan et de ses soutiens, alors que le gouvernement au pouvoir à Ankara continue à destituer des municipalités d’opposition issues des élections du 31 mars dernier et que des milices pro-Erdogan attaquent les forces de l’Administration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES).





Le peuple kurde a été au cœur des combats contre les milices islamistes criminelles de Daesh, dont des unités relèvent aujourd’hui la tête. Il recherche une solution politique pour ses droits nationaux.





Le PCF continue à soutenir les revendications du peuple kurde et de ses organisations pour faire respecter, par la voie de la politique, ses droits nationaux systématiquement bafoués par les puissances régionales et internationales.





Le PCF appelle à la libération des prisonniers politiques kurdes et turcs.





Il exige une réponse de la France à l’appel à la paix d’Abdullah Öcalan. Le silence de notre pays est incompréhensible. La France doit jouer un rôle actif et soutenir une résolution politique et pacifique de la question kurde. Elle doit interpeller le gouvernement d’Erdogan afin qu’une solution politique durable sur la reconnaissance des droits du peuple kurde puisse enfin voir le jour. Il est impératif que le gouvernement d’Erdogan mette un terme à ses opérations militaires contre l’AANES et cesse tout soutien aux milices extrémistes qui compromettent la stabilité régionale en Syrie et notamment autour du barrage de Tichrine.





Paris, le 3 mars 2025





Parti communiste français.