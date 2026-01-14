Pouvoir d’achat – Le billet de Gérard Streiff

Les sondés ont de la suite dans les idées. L’image du monde n’a jamais été aussi chaotique et désespérante, mais quand on leur demande (enquête Odoxa du 18 décembre) quels sont leurs souhaits prioritaires pour 2026, ils répondent d’abord « augmenter le pouvoir d’achat des Français ». L’enquête, pourtant sponsorisée par un quotidien de droite, Le Figaro, si prompt à prôner la résignation, montre que cette revendication s’impose (43 %) devant toutes les autres (insécurité, immigration, impôts, dettes, etc.). Elle vient en tête et l’institut de sondage ajoute, ce qui est plutôt une bonne nouvelle (assez rare par les temps qui courent) : « Dans un contexte économique morose, les citoyens ont tendance à attendre beaucoup du politique. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1069 du 14 janvier 2026.