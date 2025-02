Première Assemblée des femmes communistes en Haute-Garonne

Le 1er février, en cohérence avec nos textes de congrès, la fédération de Haute-Garonne a organisé sa première Assemblée des femmes.

À l’ordre du jour : compte rendu de l’Assemblée des femmes à Paris, présentation de la campagne monoparentalité, état de la féminisation de notre fédération (partiel puisque les fichiers ne sont pas à jour) et préparation du 8 Mars.

Le jour j

Micro branché, ordre du jour et temps bien maîtrisé, les premières propositions voient le jour : se procurer des violentomètres à distribuer, mettre à l’ordre du jour les sujets liés aux droits des femmes dans nos réunions, alléger le tract sur le statut de famille monoparentale, identifier les lieux de distributions les plus féminisés, organiser un débat sur le féminisme lors de notre fête départementale.

Après une courte pause, les échanges reprennent et cette fois sur la féminisation de notre fédération où seules 36,8 % des adhérents sont des femmes. Nos instances sont encore loin de la parité : le conseil départemental (CD) l’est, mais avec un taux d’absentéisme féminin plus important. Notre exécutif n’est plus paritaire depuis un an, seules 4 secrétaires de section sur 20 sont des femmes. Des premières mesures ont été prises : chronométrer les temps de parole dans nos réunions. À titre d’exemple, lors de notre dernière AG, 34 % de femmes présentes, et 80 % du temps de parole a été occupé par des hommes. La prochaine étape est de limiter à 3 minutes le temps d’intervention : lors de notre dernière AG, les hommes ont parlé en moyenne 7 mn, soit le temps maximal d’intervention des femmes dans cette même réunion.

Enfin, pour continuer sur cette dynamique, un collectif de travail est constitué et ouvert à tous les adhérents. La première réunion de ce collectif a donné lieu à un atelier de couture de foulards violets et de préparation de portraits de femmes pour la manifestation du 8 Mars. Pour fin mars, nous travaillons à un atelier prise de parole via la lecture de textes féministes. Pour fin septembre, nous envisageons un ciné-débat sur l’avortement.

Quelques hostilités sur la forme :

Pour les camarades inquiets du format, rassurez-vous ces réunions non-mixtes ne sont pas décisionnaires (toutes les propositions ont été soumises au CD), elles n’empêchent pas les hommes de s’investir sur ces sujets, le collectif de travail est ouvert à tous.

Il faut voir cette réunion « non-mixte » comme un temps d’échanges qui permet à nos camarades de s’exprimer plus aisément (28 femmes sur 30 ont pris au moins une fois la parole lors de cette initiative).

Quant à l’argument que le PCF se laisse influencer par le féminisme intersectionnel et que nous allons nous retrouver à classer les camarades selon leur sexe, leur âge, leur couleur de peau, etc., nous le faisons déjà ! Les jeunes à la JC, les plus anciens aux Vétérans, les étudiants à l’UEC. À une autre époque, nous avions bien créé les FTP-MOI, l’Union des jeunesses agricoles. Finalement, rien de neuf !

Roséane Auguenois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1030 du 19 février 2025.