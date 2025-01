Présidence Trump : Nous ne paierons pas pour l’armée américaine !

Investi hier, le 47e président des États-Unis d’Amérique réclame 5 % des richesses produites par les travailleurs de France pour financer son armée et son industrie de guerre.

Comme champion de l’impérialisme, Donald Trump ne recule devant rien pour rasseoir la domination américaine. Il a d’ores et déjà menacé l’intégrité de ses voisins, le Mexique, le Canada et le Groenland. Il rompt de nouveau avec tous les outils du multilatéralisme et de la coopération pacifique entre les peuples, en commençant par quitter l’Organisation mondiale de la santé et de l’accord de Paris sur le climat.

Il a choisi le mensonge en réintégrant Cuba à la liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de maintenir le criminel et illégal blocus de son voisin socialiste.

Il s’attaque dès à présent à la démocratie américaine en multipliant les décrets hostiles aux immigrés ou aux minorités de genre.

Ses attentions envers les pays européens et la France sont limpides : les États-Unis veulent nous faire payer cher notre vassalisation et notre servilité via l’OTAN, la dictature du dollar et la guerre commerciale.

La jeunesse et les travailleurs de France doivent prendre très au sérieux sa demande de consacrer 5 % de notre PIB pour financer l’OTAN, les armes américaines et le commandement américain.

Nous pensons fermement que notre pays, pas plus qu’aucun autre pays, n’a vocation à servir les intérêts égoïstes de l’impérialisme américain. Ces menaces contre notre souveraineté, contre nos intérêts, doivent mettre en cause notre ralliement aux États-Unis d’Amérique et notre appartenance à l’OTAN.

Il n’y aura pas de paix en Europe avec le maintien et l’élargissement de l’OTAN.

Les exigences du militarisme américain ne pourront mener qu’à la régression sociale et à des politiques profondément réactionnaires.

Les courbettes de l’extrême droite française ne trompent pas. Ces nationalistes sont de faux patriotes. Derrière le racisme et la xénophobie se cachent une véritable soumission à la loi du plus fort et la défense des intérêts impérialistes.

Le MJCF déploiera ses efforts, avec tous ceux et celles qui le veulent, pour informer largement les jeunes et amplifier le refus de la guerre et de l’impérialisme. Nous ne paierons pas pour l’armée américaine !

Article publié dans CommunisteS, numéro 1025 du 15 janvier 2025.