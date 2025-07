Samedi 5 juillet, pour clore le mois des fiertés en Lorraine, c’est à Épinal qu’il fallait être

Co organisée par le MJCF 88, la fédération des Vosges du PCF et l’Ud CGT Vosges, une première marche des fiertés a rassemblé plus de 400 personnes.

C’est dans une ambiance très festive que les jeunes et moins jeunes se sont retrouvés dans le parc du cours pour écouter les discours des organisations présentes (MJCF 88, MJCF 25, MJCF 70, PCF, CGT, Fransgenre, LFI, Association LGBTQIA+,) avant de partir en manifestation dans les rues d’Épinal avec une batucada venue donner de la joie et du rythme le long du parcours.

Et puisque ce moment politique fort est aussi un moment culturel et militant pour la cause LGBTQIA+ des étudiants de l’école d’art d’Épinal sont venus clore cette belle journée ensoleillée par un superbe spectacle de Drag.

L’occasion aussi pour la fédération des Vosges du PCF de rappeler les valeurs qui nous animent. Dans son discours la secrétaire fédérale s’est dit satisfaite de voir une si belle assemblée mais a rappelé que le combat pour l’égalité n’est pas encore gagné et qu’il nous faut encore lutter pour la reconnaissance des droits LGBTQIA+. Et de saluer le travail de la commission Fières et Révolutionnaires. Un grand bravo pour les propositions revendicatives et offensives qui ont trouvé écho à Épinal ce samedi.

Ce mois des fiertés en décalé dans les Vosges s’est terminé d’une bien belle manière pour cette première édition vosgienne. Avec un espoir fort que même en ruralité chacun peut avoir droit à l’égalité sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre.

Sandra Blaise

Article publié dans CommunisteS, numéro 1049 du 09 juillet 2025.