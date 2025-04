Probablement – Le billet de Gérard Streiff

Alors que Marine Le Pen, huit anciens eurodéputés et d’autres cadres du RN viennent d’être condamnés par le tribunal de Paris, on apprend par ailleurs que le maire d’extrême droite de Fréjus, David Rachline, est dans le collimateur de la justice (et de l’association Anticor). Rachline, c’est un chef à plume au RN. Vice-président du parti, membre de la commission d’investiture, il est de surcroit un grand ami personnel de Bardella. La communication du RN l’a longtemps présenté comme le maire modèle. Mais quand vous tapez son nom sur le Net, 0 il rime avec perquisition, soupçon, convocation, pacte de corruption. À un an des municipales, voilà qui l’affiche mal. Le député (RN) Sébastien Chenu assure que « Rachline est probablement innocent. » Probablement. Le concept est assez flou et il ne doit pas peser lourd dans le cabinet d’un juge.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1036 du 2 avril 2025.