Bruno Bilde est donc entré au conseil supérieur de l’AFP, l’Agence française de presse, une des plus grandes agences mondiales, 2 600 collaborateurs, présents dans 150 pays. Bilde, député RN et proche de Marine Le Pen, affiche pourtant un CV chargé. Il fut un temps accusé de harcèlements sexuels par d’anciens assistants parlementaires du FN et lui-même a été condamné pour diffamation. Ses rapports avec les journalistes ont toujours été tendus. Il a engagé un procès il n’y a pas si longtemps contre l’Humanité (et l’élu communiste d’Hénin-Beaumont), procès qu’il a perdu. Il a également engagé un procès contre Libération, autre procès qu’il a perdu. Il est parti en guerre contre Médiapart, et contre la profession des journalistes plus généralement. Et c’est ce personnage qui se retrouve dans une structure de gouvernance de l’AFP. « Révoltant ! » dit la CGT. « Provocation » ajoute la CFDT.

Gérard Streiff

Article publié dans Communistes n°1014 - 16/10/2024