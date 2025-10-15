Purge – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 15 octobre 2025

« On ne compte plus les dîners de patrons, écrit ce week-end dans un long reportage – sur deux pleines pages - le service Entreprises du Figaro, où certains estiment ouvertement qu’une purge est inévitable et que le pays n’échappera pas à un gouvernement de droite autoritaire à la Méloni. » Une purge, carrément ! Mussolini faisait purger ses adversaires à coup d’huile de foie de morue. C’est ça le nouveau programme du MEDEF ? L’article en question se poursuit ainsi : « Ceux qui (autour de la table de ces dîners) connaissent l’histoire ne sont pas nécessairement majoritaires et ne prennent pas la parole. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1058 du 15 octobre 2025.

