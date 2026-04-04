Quand le Rassemblement National veut mettre les enseignant·es et les élèves au pas

Le maire Rassemblement National de Carcassonne a infiltré un réseau social de lycéen·nes pour les menacer de poursuites individuelles en cas de participation à une manifestation devant la direction des services départementaux de l’Éducation nationale.

Un député Rassemblement National de l’Oise a tenté de faire pression sur le recteur d’académie pour empêcher des formations syndicales portant sur l’analyse des idées de l’extrême-droite.

Dans l’un et l’autre cas, c’est au nom d’un rappel à la loi que les élus du Rassemblement National ont prétendu agir alors que leurs interventions tentaient de réduire des droits conquis par les luttes sociales et clairement reconnus par la loi.

Agissant ainsi, au prétexte d’ordre public, ils dévoilent les intentions de l’extrême-droite : réduire le droit à la formation syndicale, à la manifestation publique et à la grève,… réduire les libertés des élèves et des personnels de l’Éducation nationale.

Ils préparent le terrain d’une imposition pure et simple des décisions de politique éducative sans que profs et élèves ne puissent exprimer désaccords et oppositions. Les obligations réglementaires qui s’imposent aux élèves et aux fonctionnaires de l’Éducation nationale ne peuvent être confondues avec une contrainte au silence !

Le parti communiste affirme son attachement à un projet éducatif capable d’émanciper les citoyen·nes, c’est-à-dire capable de développer leurs connaissances et leurs capacités d’analyse raisonnée et de jugement critique pour penser et agir leurs choix individuels et collectifs. Une telle éducation ne peut se concevoir que dans le respect des libertés fixées par la loi et des principes de la démocratie.

C’est pourquoi nous dénonçons et dénoncerons avec vigueur toute menace, tentative d’intimidation ou pression qui contreviendraient aux droits des élèves et de leurs enseignant·es.

Paris, le 4 avril 2026

Parti communiste français.