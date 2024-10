Jeudi dernier, sur France 2, on pouvait entendre Laurent Jacobelli, porte-parole de RN (et député de Moselle), défendre, tout onctueux, « monsieur le premier ministre Michel Barnier qui propose des choses intéressantes ». Tout le plateau télé en était un peu sidéré, et nombre de téléspectateurs aussi sans doute. Car il n’a pas toujours été aussi poli, Jacobelli. Il n’y a pas si longtemps, il traitait encore un de ses collègues de l’Assemblée de « racaille ». D’ailleurs notre affable défenseur de Barnier a été mis en examen, en avril 2024, pour « injures et diffamation envers un membre du Parlement ». On dirait qu’il a depuis appris les bonnes manières.µ

Gérard Streiff

Article paru dans CommunisteS n°1013 - 9/10/2024