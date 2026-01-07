Rapport de forces – Le billet de Gérard Streiff

Une étude publiée cet hiver, recensant 500 revues, essais et dossiers récents, a établi que le mot-clé qui revient assez systématiquement dans tous ces travaux est l’expression « rapport de forces ». Que ce soit dans les relations intimes, entre hommes/ femmes par exemple, ou dans les rapports géostratégiques, entre États, il ne serait plus question que de « rapport de forces ». À Communistes, nos mots-clés pour 2026 seront plutôt solidarité, coopération, justice, égalité, liberté, communisme justement.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1068 du 7 janvier 2026.