Venezuela : Trump confirme la finalité de son agression impérialiste, Macron approuve en vassal des USA

La conférence de presse du président américain Donald Trump tenue ce jour confirme la finalité de l’intervention militaire impérialiste menée par les États-Unis au Venezuela.

Donald Trump a clairement affirmé que les États-Unis entendent diriger politiquement le Venezuela jusqu’à ce qu’un gouvernement conforme aux intérêts américains soit établi et qu’ils s'apprêtent à s'approprier l’exploitation du pétrole vénézuélien par les grandes entreprises pétrolières américaines, énonçant ainsi sans détour une volonté d'annexion du pays et d’accaparement économique en application de la doctrine Monroe à laquelle Trump se référe explicitement.

Cette déclaration révèle que la capture du président Nicolás Maduro n’est pas un acte isolé de sécurité, mais bien une opération de domination politique, stratégique et économique, propre à l’impérialisme états-uniens.

Par ailleurs, des propos suggérant la possibilité d’une implication militaire élargie, y compris des troupes au sol, et des allusions à d’autres pays de la région renforcent l’idée que cette opération ne vise pas seulement le Venezuela mais s’inscrit dans une logique d’escalade régionale contraire aux principes mêmes de la Charte des Nations unies.

Le PCF rappelle que :

toute forme de direction ou d’administration imposée de l’extérieur viole la souveraineté populaire et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

l’ouverture des ressources naturelles vénézuéliennes aux multinationales étrangères n’est pas un acte de “libération” mais une forme de prédation qui dénie aux peuples leur propre richesse ;

les visées expansionnistes ou menaçantes à l’égard de pays comme Cuba ou d’autres États de la région constituent une escalade impérialiste qui menace la paix mondiale. Le PCF réaffirme sa solidarité avec Cuba ouvertement menacé par Trump.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec l'ensemble des peuples de la zone Caraïbes et leur droit au développement souverain et à vivre en paix.

La déclaration d’Emmanuel Macron est d’une exceptionnelle gravité. En se félicitant de la chute d’un président à la suite d’une intervention militaire étrangère, en s'arrogeant le droit de parler pour le peuple venezuelien et en pretendant designer lui-même le dirigeant légitime du Venezuela, le président de la République française légitime l'agression américaine et foule aux pieds les principes les plus élémentaires du droit international.

Le Président n’a ni le droit ni la légitimité de choisir les dirigeants d’un autre peuple, encore moins à la suite d’une action militaire menée en dehors de tout cadre des Nations unies. En se rangeant derrière la stratégie américaine de changement de régime, Emmanuel Macron engage notre pays dans une logique de domination et de vassalisation politique qui nie la souveraineté populaire qu’il prétend défendre. Cette prise de position est du côté de la force contre le droit, de l’ingérence contre la démocratie, et constitue une rupture grave avec toute ambition d’indépendance diplomatique.

Cela ne peut être la réaction de la France ! Le Parlement doit être saisi en urgence. L'heure est à une réaction forte de la France et des instances internationales, à la mobilisation de l’ONU et à une condamnation sans ambiguïté de cette politique d’ingérence et de spoliation. Le respect du droit international et la souveraineté des peuples ne peuvent être niés pour des intérêts capitalistes.

L'intervention américaine suscite d'ores et déjà des réactions dans le monde entier, la condamnation de nations sur tous les continents. Des voix s’élèvent partout pour exhorter au respect du droit international. Alors que de premiers rassemblements se sont tenus aujourd'hui en France dans plusieurs villes, le PCF appelle à multiplier les initiatives en solidarité avec le peuple vénézuélien, de tous les peuples de zone Caraïbes, pour la paix et le respect du droit international.

Paris, le 3 janvier 2026

Fabien Roussel,

Secrétaire national du PCF