Un plan Trump sous pression, une paix juste et durable reste à construire

Ne pouvant plus longtemps accompagner son allié Benyamin Netanyahou dans ses entreprises d’anéantissement du peuple palestinien et de ses droits nationaux, Donald Trump vient de rendre public un plan en 20 points pour Gaza. Il s’agit toutefois, et avant tout, d’une tentative des États-Unis de reprendre la main sur les enjeux du conflit après les récentes initiatives internationales, dont la récente conférence franco-saoudienne à l’ONU qui a débouché sur la reconnaissance de l’État de Palestine par dix nouveaux États. Il ne fait aucun doute que son objectif exclusif est de permettre à l’administration étatsunienne de se dégager du conflit tout en gardant le contrôle sur la région.

Pour atteindre cet objectif, Trump est forcé d’infléchir sa position traditionnelle : pour la première fois, il se voit contraint de reconnaître la nécessité d’un cessez-le-feu, de proposer les libérations réciproques des otages détenus par le Hamas et de prisonniers palestiniens, de reconnaître la nécessité d’une aide humanitaire à la population gazaouie, et même d’évoquer un retrait israélien de Gaza. Il a même fait mine d’enjoindre à l’extrême droite israélienne de renoncer à l’annonce de l‘annexion de la Cisjordanie. Ces éléments traduisent la pression des opinions publiques et l’isolement croissant du gouvernement Netanyahou. On ne peut donc que s’en féliciter.

Mais les points avancés par Washington ne peuvent tenir lieu de solution politique à la situation tragique du peuple palestinien et à l’état de guerre permanente qu’entretient le pouvoir israélien dans toute la région. Surtout si, in fine, cela permettait à Netanyahou de s'appuyer sur un refus du Hamas pour poursuivre le génocide avec l'aval des USA ! C’est ce que l’on peut redouter à lire certaines formulations du plan Trump. Il n'y aura pas de solution politique sans un peuple palestinien souverain.

Les zones d’ombre de ce plan, très en retrait sur les récentes propositions franco-saoudiennes, sont en effet nombreuses : ligne de retrait de l'armée israélienne non définie, silence sur l’occupation et la colonisation de la Cisjordanie, mise en tutelle de Gaza par les États-Unis avec le concours de Tony Blair au détriment de la souveraineté palestinienne, absence de calendrier pour l’établissement de l’ État de Palestine à peine évoqué et dont les frontières ne sont pas pas précisées. Ce flou peut devenir l’alibi d’une prolongation de la guerre, interdisant toute avancée réelle vers la paix. Il est de la responsabilité des mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, qui n’ont cessé de gagner en ampleur dans le monde entier, comme des États qui ont reconnu l’État de Palestine, de ne pas le permettre.

Pour le PCF, l’heure est à élargir la brèche ouverte : l’impunité israélienne doit définitivement prendre fin. Une paix juste et durable exige :

- un cessez-le-feu immédiat et permanent ;

- le retrait total de l’armée israélienne de Gaza et déploiement d’une force internationale de protection sous l’égide de l’ONU ;

- la libération des otages israéliens

- la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti ;

- la mise en place d’une autorité indépendante pour l'unification des territoires et des institutions palestiniennes à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est, sous l'égide de l'OLP représentante légitime du peuple palestinien ;

- l’arrêt immédiat de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ;

- la reconnaissance pleine et entière de l’État de Palestine, sur la base des résolutions des Nations unies, c’est-à-dire dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale.

Les mouvements diplomatiques en cours montrent que la solution à deux États est plus urgente que jamais pour arrêter le génocide et garantir aux Palestiniens comme aux Israéliens la paix, la justice et la sécurité.

La France, après avoir reconnu l’État de Palestine, doit maintenant agir en ce sens.

Paris, le 1er octobre 2025

Parti communiste français.