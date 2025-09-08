Rejet de la confiance à François Bayrou : après cette première victoire, gagnons un changement de politique !

Le rejet de la confiance au Premier Ministre et à son gouvernement est une première victoire contre un projet de budget visant à faire payer encore et toujours le monde du travail pour financer les profits aux actionnaires et nourrir une politique belliciste.

Au-delà de l’échec du gouvernement Bayrou, c’est un nouvel échec de la coalition présidentielle formée par Renaissance, ses alliés et par Les Républicains. Le Président de la République doit en tirer les conséquences et nommer un Premier Ministre de gauche qui remette en cause la politique d’austérité et travaille à dégager à l'Assemblée nationale les majorités nécessaires à l'adoption d’un budget répondant aux attentes populaires.

L’heure est à un changement immédiat de politique, à l’augmentation des salaires, à l’abrogation de la réforme des retraites, à un moratoire sur les licenciements, à la justice fiscale, à la mise en place de critères sociaux et environnementaux pour l’utilisation des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises et à une action résolue en faveur de la paix !

Seule une politique nouvelle de justice sociale et de relance économique créera les richesses nécessaires à la satisfaction des besoins les plus urgents de notre pays.

Dans ce contexte de crise, les Français·es doivent faire entendre leur exigences ! C’est pourquoi les communistes appellent à la mobilisation la plus large des travailleurs et des travailleuses le 18 septembre prochain à l’occasion de la journée de grève et de manifestations décidée par l’intersyndicale. D’ici là, nous serons présents le 10 septembre dans toutes les actions qui porteront la justice sociale et dont nous partagerons les modalités.

Pour ouvrir un avenir de paix et de progrès au pays en donnant la parole au peuple, le PCF met en débat avec nos concitoyen·nes et les forces associatives, syndicales et politiques de gauche un pacte d’avenir pour la France avec un plan de dépenses publiques, de formation, d’embauches et d’investissement à 500 milliards d’euros sur les cinq prochaines années. C’est aujourd’hui que cette ambition doit commencer à se déployer.

Nous donnons rendez-vous aux salarié·es, à tous nos concitoyennes et concitoyens, à la Fête de l’Humanité du 12 au 14 septembre pour en débattre ensemble et faire de cette édition 2025 un grand événement populaire, festif et politique, qui contribue au succès des mobilisations en cours et à l’alternative politique.

Paris, le 8 septembre 2025

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.