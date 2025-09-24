Reconnaissance de l'État de Palestine - message de remerciements de l'OLP au PCF

Ramallah, le 22 septembre 2025

Chers amis du Parti communiste français,

Chers partenaires dans la lutte,

Votre direction, à travers un long mouvement qui s’est construit au fil des décennies, a constitué une véritable pression cumulative pour atteindre ce moment de vérité, ce moment de victoire pour le droit du peuple palestinien.

Aujourd’hui, la France reconnaît l’État de Palestine, et nous vous disons du fond du cœur : merci à vous, libres de France.

Merci à vous, au Parti communiste français.

Merci à tous vos cadres et militants, partout, dans chaque commune et dans chaque ville de France. Votre rôle de leadership dans ce mouvement de solidarité avec la cause palestinienne a marqué un tournant essentiel et réel dans l’attitude adoptée par la présidence de la République française.

En mon nom, au nom de l’Organisation de libération de la Palestine, nous vous remercions et nous affirmons que nous suivons votre mobilisation quotidienne et la relayons au sein de la société palestinienne.

Nous nous rencontrerons bientôt, et cette occasion couronnera la lutte commune entre l’Organisation de libération de la Palestine et le Parti communiste français, comme une victoire pour la justice, l’humanité, la liberté et la dignité.

Qasem Awad,

Vice-président du département des droits de l’homme de l’OLP

Coordinateur de l’alliance internationale pour les droits du peuple palestinien