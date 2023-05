focus

Après le 1er mai, organisons le référendum populaire

Le 1er mai, 2,3 millions de nos concitoyennes et concitoyens ont participé à plus de 310 manifestations. Cette nouvelle mobilisation historique envoie un message clair au gouvernement et à Emmanuel Macron : le pays ne veut toujours pas tourner la page de la réforme des retraites !

La bataille continue donc, à l’image de l’intersyndicale qui appelle à faire du 6 juin prochain une nouvelle journée de mobilisation unitaire.

Le nouveau conseil national du PCF élu lors du congrès de Marseille, réuni ce samedi, appelle à faire de cette 14ème journée d’action un immense succès.

Les forces de gauche et écologistes ont une responsabilité importante : celle de poursuivre ce combat en restant unis, à l’image de l’intersyndicale, et en continuant de porter des propositions alternatives à la réforme des retraites du gouvernement.

Rien ne nous détournera de cet objectif.

A ce titre, la journée du 8 juin prochain sera l’occasion de voter à l’assemblée nationale la proposition de loi déposée par le groupe LIOT. Un tel vote provoquerait un séisme car la réforme Macron n’aurait plus aucun fondement législatif.

Pour prendre d’autres initiatives avec l’ensemble des forces politiques, pour aller au delà du travail engagé avec les forces de la NUPES et permettre à beaucoup plus de responsables politiques, d’élus de s’engager dans cette bataille, les 252 parlementaires signataires du RIP représentent un point d’appui important.

Nous soutenons la proposition des groupes communistes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui proposent de les réunir et d’associer l’intersyndicale dans le respect de son rôle.

Lors d’une telle rencontre, il pourrait être proposé de co-organiser tous ensemble, forces politiques, syndicats, associations, élu·es, une votation citoyenne nationale, un referendum populaire, pour réunir, malgré le rejet du RIP, plusieurs millions de signatures pour exiger la tenue d’un referendum.

Nous appelons à multiplier les initiatives locales ensemble, avec toutes les forces politiques, les élu·es, les syndicats, les associations, dans le respect de nos différences et de nos rôles. Fixons-nous un objectif : gagner !

Paris, le 06.05.2023

Parti communiste Français