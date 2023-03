focus

Réforme des retraites : Interpellons nos parlementaires

La réforme des retraites est au coeur du débat parlementaire. Député·es et sénateur·rices se prononcent actuellement sur les articles du projet de loi dont l'allongement de l'âge légal de départ avec une retraite à taux plein.

Chaque parlementaire est mis devant sa responsabilité de voter ou non cette réforme.

Nous lançons une initiative nationale d'interpellation de chaque parlementaire du pays afin de les amener à prendre position sur leur vote et à leur faire connaître directement le large rejet populaire de cette réforme.



Pour cela nous vous proposons de :

1️⃣ TROUVER LE CONTACT DE VOS PARLEMENTAIRES EN CLIQUANT SUR LES LIENS SUIVANTS

​​

👉 Cliquez ici pour trouver votre député·e et ses coordonnées



👉 Cliquez ici pour trouver votre sénateur·rice et ses coordonnées

2️⃣ ENVOYER L'EMAIL À VOS PARLEMENTAIRES

👉 Directement en cliquant ici ou

👉 Depuis votre boîte mail en copiant/collant les textes ci-dessous



Objet 👇

Ne votez pas la réforme des retraites

Message 👇

M. le Député / Mme la Députée - M. le Sénateur / Mme la Sénatrice



La réforme des retraites est actuellement en cours d'examen au Parlement. Cell-ci est largement rejetée par les Français. Semaines après semaines, ces derniers expriment clairement leur opposition au recul de l'âge légal à 64 ans. Un mouvement social inédit traverse le pays depuis plusieurs semaines avec un mot d'ordre : le retrait de la réforme.

En tant qu'électeur de votre département, je tenais à vous exprimer très clairement mon opposition à cette loi et vous demander, au nom de la démocratie et du respect de vos électeurs, de ne pas apporter votre soutien à cette réforme. Nous serons très vigilants aux voix qui seront apportées à cette réforme de régression sociale.

​​​​

Assuré de votre attention, et dans l'attente de votre réponse, veuillez, Monsieur le Député/ Madame la Députée - Monsieur le Sénateur / Madame la Sénatrice, recevoir mes salutations républicaines.

3️⃣ PARTAGER CETTE INITIATIVE AUPRÈS DE VOS PROCHES PAR MAIL OU PAR WHATSAPP EN LEUR ENVOYANT LE LIEN DE CETTE PAGE

ON COMPTE SUR VOUS ! ✊